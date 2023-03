Leao, affondo da Manchester: soldi più l’attaccante

Il Milan potrebbe non avere scelta rispetto a quella della cessione dell’asso portoghese in scadenza a giugno 2024

Sembra scontento, Leao. È tutto fermo fronte rinnovo del contratto in scadenza 2024, senza una svolta in direzione firma il Milan non avrebbe scelta diversa da quella più dolorosa, ovvero la cessione nel prossimo calciomercato estivo.

Gli acquirenti non mancano, anche se all’orizzonte non si intravedono proposte folli. Da 120-150 milioni cash, ad altezza clausola risolutiva come vorrebbe Cardinale giovedì incontratosi con Sindaco di Milano e Regione Lombardia per dare una accelerata al progetto nuovo stadio. Per il classe ’99 gestito un po’ da Mendes, un po’ dall’avvocato Dimvula e da papà Antonio potrebbero muoversi il PSG e un paio di top club inglesi. Il Manchester City e il Manchester United, soprattutto i ‘Red Devils’ che a breve dovrebbero cambiare proprietà.

Calciomercato Milan, il Manchester United ci prova per Leao: 70 milioni più Martial

La squadra di ten Hag ha un buco a sinistra che potrebbe provare a coprire proprio con Leao.

Il Manchester United potrebbe mettere sul piatto 70 milioni di euro cash più il cartellino di un esubero. Il nome può essere quello di Anthony Martial, talento sprecato proprio ai margini dei ‘Red Devils’. In scadenza a giugno 2024, il 27enne francese ha una valutazione sui 15-20 milioni. L’ostacolo, enorme, per il suo sarebbe il suo ingaggio: ben 15 milioni di euro netti.