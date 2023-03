Se ne vanno in tre, Marotta cala il tris di colpi a ‘zero’

Aria di rivoluzioone in casa Inter: il dirigente nerazzurro pensa al triplo colpo gratis per sostituire i partenti

In attesa che la stagione emetta i suoi verdetti – i nerazzurri sono in corsa per alzare almeno altri de trofei dopo la vittoria in Supercoppa con la quale si è aperto il 2023 – Beppe Marotta ha già iniziato da tempo a sondare il sempre proficuo mercato dei giocatori a parametro zero.

A fronte delle ormai sicure partenze di Milan Skriniar, direzione PSG, di Romelu Lukaku – che, come dicharato circa un mese fa dallo stesso Marotta, tornerà al Chelsea a fine stagione – e di Roberto Gagliardini, che non ha rinnovato il contratto in scadenza, l’abile dirigente meneghino intende rispondere con tre affari che andrebbero a colmare le lacune tecniche causate dalla cessioni.

La linea Marotta: tris di colpi low cost

Per ovviare ai succitati addii, Marotta ha sondato in lungo e in largo le occasioni low cost che il mercato internazionale mette a disposizione. Ecco che allora, dalla Liga alla Premier, l’Inter potrebbe pescare all’estero i sostituti delle tre pedine che a fine anno saluteranno la Pinetina.

Per quello chre riguarda il reparto difensivo, è in arrivo dall’Athletic Club Iñigo Martínez, difensore centrale di piede mancino che dovrebbe intanto essere inserito nella triade difensiva in sostituzione dello slovacco. Per il centrocampo i mal di pancia di Naby Keita a Liverpool hanno prodotto il mancato rinnovo del contratto coi Reds. È questo il secondo colpo a zero che metterà a segno l’Inter. Per finire, sul fronte offensivo, i meneghini attendono che Pierre-Emerick Aubameyang risolva consensualmente il suo contratto col Chelsea, in scadenza nel 2024. Dopo di che, l’ex Arsenal sarà libero di scegliersi la destinazione. L’Inter appare a questo punto l’approdo più probabile per il bomber gabonese.