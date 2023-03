Caos Viareggio Cup, accuse di razzismo: annuncio durissimo

Gravi accuse di razzismo nella Viareggio Cup: adesso arriva la durissima risposta, ecco cosa sta succedendo in queste ore

La Viareggio Cup va avanti, tra risultati a sorpresa e conferme che stanno dando spettacolo mettendo in mostra i più importanti talenti del panorama giovanile.

Tra due giorni andranno in scena gli ottavi di finale e tra le italiane, ancora in corsa, vi sono anche Empoli, Fiorentina, Torino. Nelle ultime ore, però, la manifestazione ha registrato dichiarazioni e accuse davvero pesanti. Si tratta di razzismo e di una formazione in particolare, di origine nigeriana, i cui dirigenti hanno sostenuto come durante l’ultima uscita vi siano stati episodi di razzismo. Alessandro Palagi, presidente del Cgc Viareggio, ha risposto con forza alle recenti accuse di razzismo presente nella Viareggio Cup e che arrivano direttamente dal dalla dirigenza del Ladegbuwa, formazione nigeriana, al termine del match contro la rappresentativa di Serie D. “Il no al razzismo è il nostro credo quotidiano, non è solo uno slogan di facciata. Lo dimostra la nostra storia”, riporta ‘Viareggiocup.com’. Palagi ha poi proseguito con le dichiarazioni: “Crediamo che il rispetto nei confronti delle istituzioni calcistiche sia presupposto fondamentale per il buon andamento della manifestazione e delle partite”. “Ribadisco”, ha aggiunto il presidente provando a chiarire la posizione dell’organizzazione, “che in campo certi comportamenti non sono in alcun modo giustificabili“

Viareggio Cup, Palagi all’attacco: “Comportamenti ingiustificabili”

“Penso vi debba essere una profonda riflessione da parte di chi ha voluto ‘sparare’ sulla manifestazione in maniera gratuita”.



Una smentita secca e categorica, dunque, da parte del presidente del Viareggio che ha quindi rigettato le gravi accuse delle ultime ore. Palagi conclude il suo intervento ricordando alcuni avvenimenti importanti: “Il Mavlon, altra formazione nigeriana che fa parte del torneo, è approdata agli ottavi di finale e l’anno scorso l’Alex Transfiguration (altra squadra nigeriana) con la forza del calcio giocato e un comportamento irreprensibile dentro e fuori dal campo, arrivò meritatamente in finale, perdendo solo ai rigori contro il Sassuolo. Due giocatori dell’Alex Transfiguration sono stati premiati come miglior giocatore del torneo (‘Golden Boy) e miglior difensore (trofeo ‘Mauro Bellugi’). Una serie di ‘prove’ che, dunque, smentiscono in modo categorico la presenza di razzismo nella Viareggio Cup: Palagi ci ha messo la faccia, accusa rispedita al mittente.