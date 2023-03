Doppia delusione per Allegri, Simeone scatenato

Mancano 3 mesi all’apertura del calciomercato estivo e un po’ tutte le squadre stanno pianificando i colpi per rinforzare le proprie rose. La Juventus rientra tra queste, ma i piani di Allegri stanno per essere rovinati dal Cholo

Di giocatori che potrebbero lasciare la Cortinassa ce ne sono, così Allegri dovrà fare molta fatica per rimpiazzare le partenze nelle zone nevralgiche del campo.

La difesa rientra tra i reparti in via di ristrutturazione per il club bianconero, anche se ci sarà da fare i conti con il centrocampo. Chi necessita di fare spesa non è solamente la Juve però, infatti dalla Spagna sembra che il Cholo Simeone sia piombato su due obiettivi di Max Allegri.

Grimaldo e Guerreiro nel mirino dell’Atletico

Alejandro Grimaldo e Raphael Gurreiro sono nomi che Allegri segue da tempo, sia per qualità che per opportunità dal punto di vista contrattuale. Entrambi i terzini infatti vedranno il loro contratto scadere al 30 giugno del 2023 e questo li renderà pedine piuttosto appetibili.

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo, AS, l’allenatore dell’Atletico Madrid sarebbe intenzionato ad affondare il colpo per rinforzare la fascia sinistra dei colchoneros. Il terzino di Valencia sta facendo molto bene con il Benfica e il suo spirito offensivo piace molto a Simeone. Per ora non è stato raggiunto un accordo per il rinnovo con la squadra lusitana e lo stesso destino potrebbe avere Raphael Gurreiro. Il portoghese nato in Francia, infatti, è praticamente all’addio con il Borussia Dortmund e con 5 gol e 11 assist in questa stagione risulta essere un’altra pedina di tutto rispetto. I tedeschi hanno già chiuso per l’ingaggio di Bensebaini in scadenza con il Gladbach, così Guerreiro dovrebbe essere il favorito. La Juventus aveva seguito i due profili anche nella scorsa finestra di mercato, ma la concorrenza è veramente molta e l’unica consolazione (per ora) è il rientro di Renan Lodi a Madrid. L’Atletico si muoverà per un terzino solamente dopo aver piazzato Lodi, di rientro dal prestito al Nottingham Forest.