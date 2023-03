Salta una panchina italiana, si è dimesso: comunicato ufficiale

Nelle ultime ore è saltata un’altra panchina italiana. L’allenatore ha deciso di farsi da parte e di rassegnare le dimissioni dalla guida tecnica della prima squadra

Alla fine è arrivata anche l’ufficialità: il mister ha deciso di farsi da parte. Soprattutto dopo l’ultima sconfitta che ha rimediato. Purtroppo non è bastato il suo arrivo a cambiare le cose all’interno della squadra. Ci si aspettava un cambiamento importante, la tanto attesa “scintilla”: nulla di tutto questo è avvenuto.

Tanto è vero che, subito dopo la sconfitta, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dell’allenatore. Lo stesso che, però, ci ha tenuto a ringraziare la società per l’opportunità che gli è stata concessa. La stessa che, però, non è riuscita a cogliere al volo.

Salta un’altra panchina: Somma saluta il club

L’allenatore in questione è un volto noto del calcio. Anzi, a dire il vero, una voce nota. Visto che il suo commento tecnico è molto apprezzato dal pubblico italiano. Da come avete ben potuto intuire stiamo parlando di Mario Somma che, poche settimane fa, ha accettato con entusiasmo la chiamata da parte del Foggia.

Il tutto si verificò il 23 febbraio. L’esordio, due giorni dopo, non era andato neanche male visto che i pugliesi ebbero la meglio (in trasferta) contro la Fidelis Andria. Poi da quel match in poi arrivarono sì altre due vittorie, ma ben tre sconfitte. L’ultima, sabato sera, in casa contro il Monterosi. Qualcosa, però, all’interno dello spogliatoio si è rotto.

Tanto è vero che il mister ha deciso di farsi da parte e di rassegnare le dimissioni. Non è finita qui visto che, insieme a lui, anche il presidente Nicola Canonico ha lasciato il timone della barca. Tanto è vero che ora il team è completamente in autogestione. Nel frattempo, stesso da parte dell’ex mister, è arrivato un comunicato ufficiale.

Foggia, Somma si fa da parte: “Non sono in grado di gestire il gruppo”. Chi al suo posto?

Un messaggio commovente, ma allo stesso tempo che fa pensare ad un uomo che si è arreso. Il ritorno in panchina, dopo tre anni dall’ultima volta (Potenza nel 2020) non si è concluso come avrebbe voluto lui. Queste le sue parole in conferenza stampa : “Non sono più in grado di guidare questo gruppo, ringrazio Foggia per come mi ha accolto. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico della gara, non ci sono analisi da fare di alcun tipo. Vi ringrazio, è stata un’esperienza bellissima.

Mi dispiace di aver dato l’ennesima brutta giornata ai nostri tifosi, è inutile continuare questo percorso. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutta la piazza, ho trovato una grande famiglia e da questo momento in poi il Foggia avrà un grande tifoso in più“. Ricordiamo che, poco prima dello stesso Somma, anche Fabio Gallo aveva annunciato le proprie dimissioni dalla guida tecnica dei ‘Diavoli’, sesti nel girone C di Serie C. Al posto di Somma è arrivato Lorenzo Giunta.