Zaniolo alla Juve: si può fare

Nicolò Zaniolo già ha voglia di tornare in Italia, nonostante l’addio burrascoso con il campionato di Serie A. La Juventus fiuta il colpo

La sua esperienza alla Roma è stata tutt’altro che indimenticabile e il suo addio a Trigoria ne è stato la prova tangibile. Nicolò Zaniolo ha dichiarato di recente di essersi sentito maltrattato dai compagni e di essere stato vittima di promesse non mantenute da parte della società giallorossa.

Nonostante questo il suo desiderio è quello di tornare in Italia, perché è la sua casa ed è certo di poter dimostrare il suo valore. Tra Zaniolo e la Juventus, d’altra parte, ci sono sempre stato stretti contatti e non è un segreto che Allegri lo voglia in squadra.

Zaniolo alla Juventus, è già addio al Galatasaray?

Trasferitosi a Istanbul nel mercato invernale, Nicolò Zaniolo potrebbe tornare presto in Italia. “Non posso garantire che rimarrò 5 anni qui” ha dichiarato qualche giorno fa lo stesso giocatore, lasciando intendere che la parentesi turca, in realtà, era solo un modo per uscire da un tornado che oramai lo aveva travolto senza possibilità di scampo. Complici sicuramente gli infortuni alle ginocchia, le prestazioni di Zaniolo nella prima parte di stagione hanno lasciato un po’ a desiderare: solo 2 gol in 17 apparizioni con la maglia della Roma.

Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, la Juventus starebbe pensando all’ex Roma per il mercato estivo, anche se al momento alla Cortinassa sono impegnati con le bagarre giudiziarie e con problemi di bilancio non da poco. La clausola rescissoria dell’attaccante di Massa si aggira attorno ai 35 milioni di euro, cifra che allo stato attuale sembra eccessiva per la dirigenza bianconera. L’obiettivo di Allegri però, rimane quello di svecchiare la rosa e soprattutto di renderla più “italiana” per un progetto a lungo termine fondato sui giovani e su giocatori di esperienza da accostare alle nuove leve.

L’incertezza legata al futuro bianconero potrebbe costituire però un problema. I dubbi sulla partecipazione alle coppe europee e l’incognita penalizzazione non preoccupano solo la Juventus, ma anche procuratori e giocatori stessi. Una Juventus senza competizioni internazionali e di media classifica non interesserebbe a nessuno, motivo per cui lo stesso Di Maria – che verrebbe rimpiazzato da Zaniolo – ha forti dubbi sulla sua permanenza a Torino.

Dal punto di vista economico Zaniolo verrebbe visto come un investimento per il futuro e, inoltre, il suo ingaggio sarebbe ben più basso di quello del Fideo, cosa che non può essere sottovalutata.