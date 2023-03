“Allegri e Conte meglio di Ancelotti”: un simbolo del nostro calcio crea il putiferio

Le dichiarazioni dell’ex giocatore, oggi allenatore, hanno creato un enorme clamore. Molti sono rimasti interdetti e delusi dalle sue parole

Dopo anni e anni di digiuni, finalmente il calcio italiano è tornato ad occupare uno spazio importante in Europa. Lo dicono i fatti. Inter, Napoli e Milan hanno strappato il pass per i quarti di finale di Champions League. Era davvero da parecchio tempo che tre squadre italiane non centravano l’obiettivo contemporaneamente. E quindi grandi meriti ai loro allenatori: Luciano Spalletti, Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Una dimostrazione importante che le idee e le filosofie di calcio si sono finalmente rinnovate anche in Italia.

Non dimentichiamo però che il nostro Paese vanta con grande orgoglio un’eccellenza tecnica all’estero, che da anni si fa strada nel solo calcio che conta. Non possiamo che parlare di Carlo Ancelotti, il quale alla guida del Real Madrid ha vinto la sua quarta Champions League lo scorso anno. Il tecnico ex Milan è diventato così l’allenatore più vincente di tutta la storia del calcio. Un maestro che vanta doti umane e tattiche fuori dal comune.

Ma non soltanto è l’unico allenatore ad aver vinto quattro coppe dalle grandi orecchie, ma è anche l’unico ad aver vinto la Champions League con più squadre, Milan e Real Madrid per l’appunto. E se vogliamo esagerare possiamo affermare con onore che è anche uno dei pochi ad aver vinto il trofeo sia come giocatore che come tecnico. Insomma, Carlo Ancelotti farebbe invidia a qualsiasi altro collega, e il Real Madrid continua a goderselo. Certo, c’è il Brasile a fargli una corte sfrenata, e chissà che a partire dalla prossima stagione, Carletto non possa trovarsi nel paese verdeoro a godersi l’ultima enorme esperienza della sua carriera. Con un Mondiale nel palmares? Chi lo sa!

C’è però chi non è completamente d’accordo nel definire Ancelotti il migliore allenatore italiano. La frase di questo ha creato enorme scompiglio!

Ancelotti dietro a Conte e Lippi, l’ex Milan sentenzia

Uno che insieme a Carlo Ancelotti ha vissuto gioie immense, giocando un calcio totale in una delle squadre più forti di sempre è Andrea Pirlo. L’oggi allenatore del Karagümrük in Turchia è salito sul tetto del mondo col Milan degli anni 2000. Ha vinto tutto quella squadra, e quindi anche lui, Andrea Pirlo. Come nessun altro dovrebbe conoscere le eccelse capacità di allenatore di Ancelotti, eppure ha avuto il gran coraggio di metterlo a pari livello, se non inferiore, di altri tre allenatori italiani quali Conte, Lippi e Allegri.

Intervistato a La Gazzetta dello Sport, sono state queste le sue parole in merito: “Ancelotti per doti umane e tecniche ha raccolto più vittorie di tutti e in ogni campionato, ma come fai ad indicarlo davanti a Lippi, Conte o Allegri? Sono diversi. Bel gioco o no: comanda chi vince”.

Parole che hanno scatenato grandi polemiche, lecitamente aggiungeremmo. Come ha ben detto lo stesso Pirlo, contraddicendosi, “comanda chi vince”. E come si può allora accostare allenatori come Allegri o Conte che non hanno vinto null’altro oltre a Scudetti e Coppe Nazionali? Come li si può definire dei tecnici totali se non sono mai stati vincenti vittoriosi nel calcio che conta? Forse Lippi, che conta un Mondiale e un Champions League può quantomeno avvicinarsi alle grandi gesta dell’allenatore Ancelotti. Ma mai a pari livello!

La frase di Pirlo è stata ovviamente presa molto male soprattutto dai tifosi milanisti, che non si aspettavano minimamente un tale affronto. Ma anche in Spagna la sua frase ha destato fastidio e rabbia.

AS tuona su Pirlo: “Come osa…”

Il famoso quotidiano spagnolo AS non ha accolto bene la dichiarazione di Andrea Pirlo per la Gazzetta dello Sport. Ha commentato con toni aspri le parole dell’ex Milan, mettendo delle sottolineature soprattutto su Antonio Conte:

“Carlo Ancelotti non è il miglior allenatore italiano secondo Andrea Pirlo. Lui non esita a nominare altri leader del suo Paese come Allegri, Lippi o Conte. Quest’ultimo è stato appena esonerato dal Tottenham per non aver raggiunto gli obiettivi del club londinese. Anche così, osa metterlo davanti a Carlo, che è riuscito a fare la storia in club come il Real Madrid”.