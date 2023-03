Assist alla Juventus: ha rifiutato il suo ex club

Si potrebbe aprire così, una clamorosa porta di mercato: il calciatore che piace alla Juventus non andrà nel suo ex club

Si può anche procedere in un certo modo, senza cioè spendere tutto quello che si ha nelle casse societarie per dei discreti calciatori. L’idea ora accarezza anche la Juventus che però, almeno in questo caso, non sta pensando ad investire su un giovane, bensì ad attendere che si possa palesare un’opportunità che sarebbe davvero ghiotta. Il mercato non chiude mai ed i bianconeri hanno orecchie anche all’estero.

Per ora, il centrocampista cercato dai bianconeri, non si è mosso dalla sua casa base, anche se secondo indiscrezioni sarebbe stato molto richiesto in Patria. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, non vuole far regali e così, per adesso, non si muove nulla. Ciò comporterà però un possibile addio a giugno e persino a parametro zero, praticamente un vero affare. La proposta che sarebbe stata rifiutata, perché ritenuta troppo bassa, era quella del Betis Siviglia.

Rifiuto eccellente, ora può andare alla Juventus

L’ex squadra di Dani Ceballos, voleva approfittare della scadenza del contratto del ventiseienne per riportarlo in Andalusia, ma ha ricevuto un secco ‘No’. Dall’altro lato però, è lo stesso centrocampista centrale a non voler continuare con il Real, cosa che a quanto pare non era inizialmente stata presa in considerazione dalle Merengues. Il problema è che, semplicemente, l’ex Betis ed Arsenal non riesce a rientrare nelle grazie di Ancelotti. Nelle ultime due stagioni ha totalizzato solo 31 presenze, almeno per ora. Molte concorrenti girano attorno allo spagnolo, una preda graditissima.

Altra cosa di cui sono sicuri in Spagna, inoltre, è che anche lo stesso Ceballos avrebbe fatto sapere a sorpresa di non voler tornare a vestire la maglia biancoverde del Betis. Quella con cui ha esordito tra i professionisti, indossandola ben 105 volte tra il 2013 ed il 2017. Ma adesso non ha intenzione di fare un passo indietro. Accettare di giocare al ‘Benito Villamarín’ significherebbe accettare un ingaggio forse anche minore rispetto a quello attuale. Invece lui aspetta club più grandi, alcuni dei quali hanno già preso informazioni.

Abbandonato, ma mai neanche sedotto, a Manuel Pellegrini non resta altro che aspettare. Essendo un parametro zero a luglio, il classe ’96 dovrà solo alzare la cornetta. Sentirà parlare anche italiano, poiché la Juventus starebbe pensando a lui come rimpiazzo di quel Paredes che non riscatterà. Ma attenzione, lo spagnolo piace anche ad Atletico Madrid, Newcastle e Bayern Monaco.