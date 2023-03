Calciomercato Inter, pessima notizia per la dirigenza: l’obiettivo sfuma

Il calciomercato della ‘Beneamata’ prende corpo con largo anticipo: brutte notizie, si allontana la firma del big

La sconfitta con la Juventus, nonostante sia passato del tempo, continua a bruciare. Perchè l’Inter di Simone Inzaghi non può più permettersi passi falsi in un finale di stagione che nella zona alta della classifica di Serie A rischia di regalare non poche sorprese.

Da questo punto di vista, in attesa di affrontare a metà aprile il Benfica per i quarti di finale di Champions League, il big match contro la Fiorentina appare come un test decisamente impegnativo per la ‘Beneamata’. Vincere aiuta a vincere ed il secondo posto occupato dalla Lazio di Sarri è lì, a meno di un soffio. Ecco perchè il campo dovrà dare le dovute risposte in questi ultimi mesi a disposizione per Inzaghi che si gioca anche una fetta importante del suo futuro meneghino. Ma le riflessioni del club di Steven Zhang sono già orientate verso la sessione estiva di calciomercato e le novità che, pare, arriveranno nella rosa nerazzurra. Non tutto ciò che è nuovo, però, è sinomino di buone notizie. Perchè sembrerebbero pessime quelle che arrivano dalla Spagna e riguardano uno dei sogni di mercato di Marotta e Ausilio.

Secondo quanto viene riferito da ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona potrebbe tornare a pensare ad un suo ex attaccante che, da mesi, è finito in cima alla lista dei desideri dell’Inter. Si tratta di Pierre-Emerick Aubameyang, punta finita ai margini nel Chelsea. Arrivato a Londra nel settembre 2022 per 12 milioni di euro, il centravanti del Gabon non è al momento preso in considerazione da Graham Potter. Motivo per cui la sua partenza al termine dell’attuale stagione pare assolutamente inevitabile.

Colpo di scena: Aubameyang saluta l’Inter

Ed il Barcellona pare possa essere una pista concreta per il futuro di Aubameyang che, in Catalogna, ci ha già giocato. Solo sei mesi, dopo il discusso addio all’Arsenal, per poi lasciare la società di Laporta e tentare nuovamente la fortuna in Premier League. Adesso la situazione, visto che il giocatore si è trovato bene nella sua breve esperienza in Catalogna, potrebbe finire per favorire proprio il Barcellona.

Nonostante sia seguito dall’Inter che lo stima per le sue caratteristiche tecniche ed i costi contenuti, il bomber è molto attratto dalla possibilità di fare ritorno in blaugrana. Alla corte di Xavi che lo riterrebbe un perfetto vice Lewandowski e all’occorrenza potrebbe anche affiancare l’attaccante tedesco, per un tandem di primissimo ordine. Il legame con il club e la piazza spingerebbe quindi Aubameyang nuovamente verso Barcellona, con buona pace dell’Inter che verrebbe di fatto accantonata per l’anno prossimo. Per il centravanti in Premier League 12 presenze e solo 438′ in campo, con 1 rete all’attivo.