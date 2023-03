Monica Bertini scatenata, il bis in bikini manda i fan in ebollizione

Monica Bertini favolosa, scalda l’atmosfera come non mai lasciando i fan senza parole: che visione pazzesca in costume

Monica Bertini è da tempo una delle giornaliste sportive più amate dagli appassionati. Non solamente per la sua bravura e professionalità, che sono fuori discussione, ma anche per un fascino elegante e al tempo stesso suadente che non può lasciare indifferenti i suoi tantissimi ammiratori.

Ogni trasmissione in cui fa la sua comparsa Monica assume immediatamente i contorni di qualcosa di speciale. E inevitabilmente la stessa cosa accade sui social, dove la Bertini sta diventando una vera e propria celebrità.

Monica Bertini, capolavori in serie sui social per la splendida giornalista

Su Instagram, Monica si avvia, tra un po’ di tempo, a tagliare il traguardo del mezzo milione di followers. Bellissima e seducente, sa sempre come attirare l’attenzione dei fan e soprattutto sa farlo senza particolari effetti speciali, mostrandosi semplicemente per quella che è.

Colei che a quanto si racconta negli ambienti del gossip avrebbe stregato il cuore di Piero Ausilio, ds dell’Inter, è la regina della redazione sportiva di Mediaset, e si prepara a tornare in pista alla grande nelle prossime settimane. Dopo la pausa per le nazionali, torneranno gli appuntamenti della domenica sera, con l’approfondimento sul campionato con il programma Pressing. Ma soprattutto, torneranno gli appuntamenti in settimana con le coppe: le serate di Coppa Italia e Champions League anche grazie alla presenza speciale di Monica si annunciano davvero memorabili.

Monica Bertini, ricordi da Dubai: la ‘doppietta’ in bikini è a dir poco clamorosa, che curve

E la 39enne parmense riesce a far crescere ancor più l’attesa, a modo suo. In questi giorni, ha aperto il cassetto dei ricordi, tornando con la mente a una vacanza in quel di Dubai. E’ stata l’occasione per ammirarla prorompente e sensuale come non mai.

Due post in rapida successione, che hanno evidenziato la forma fisica perfetta di Monica, con una scollatura ormai diventata un cult per i followers a risaltare in primo piano e ad accendere la passione e la fantasia di tutto il popolo del web. Dopo il costume nero, è la volta del bikini color rosa pastello e con orletti in pizzo. Le curve incontenibili di Monica, in primo piano, alzano la temperatura e ci lanciano in un finale di stagione decisamente arroventato in tutti i sensi.