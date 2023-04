Sprint Inter, tifosi col fiato sospeso: firma un big italiano

Accelerata Inter, un big italiano firma. Si registra, dunque, una schiarita nella complicata partita dei rinnovi

L’Inter di Simone Inzaghi è allo snodo cruciale della propria stagione. Ora i nerazzurri stanno giocando al ‘Meazza’ contro la Fiorentina, che da 7 match – tra campionato e Conference League – non assapora il gusto amaro della sconfitta.

I nerazzurri sono chiamati a riscattare il ko interno con la Juventus prima della pausa per le Nazionali, senza però uno dei suoi uomini migliori: gli esami diagnostici cui è stato sottoposto Hakan Calhanoglu, dopo l’infortunio subito in Nazionale, hanno infatti evidenziato una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra.

Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, precisa il club nerazzurro nel relativo comunicato lasciando quindi aperto uno spiraglio alla possibilità, per quanto remota, di vedere il centrocampista turco per lo meno in panchina nel match di Champions League contro il Benfica dell’11 aprile mentre è più probabile il recupero per la partita di ritorno, il 19 aprile, a “San Siro”.

Sprint Inter, rinnovo Alessandro Bastoni: le parti si avvicinano

Non un periodo fortunato quello che sta attraversando l’Inter che, oltretutto, è impegnata nella difficile partita dei rinnovi. Dopo lo smacco di Skriniar che dopo un lungo tira e molla e nonostante un’offerta d’ingaggio da top player ha deciso di fare le valigie per volare al Paris Saint-Germain, l’imperativo per Marotta e Piero Ausilio, che hanno in mano le redini del mercato nerazzurro, è scongiurare altre partenze a parametro zero.

E, infatti, giovedì mattina Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni, in scadenza a giugno 2024, è stato beccato entrare nella sede dell’Inter dove ha avuto un summit con la dirigenza nerazzurra. Per carità, nessun accordo all’orizzonte, tuttavia le parti si sono avvicinate o, meglio, sono meno distanti anche se c’è ancora un po’ strada da fare. D’altronde, entrambi le parti vogliono arrivare alla firma pur restando ferme sulle rispettive posizioni giocoforza differenti.

Quella di Bastoni l’ha esplicitata il suo agente: “Alessandro è un tifoso dell’Inter e vuole restare“. Ma non c’è solo il tifoso, c’è anche il professionista che attualmente guadagna 3.5 milioni di euro netti che con i bonus arrivano vicino a quota 4 milioni. Non bruscolini, nondimeno Bastoni vuole un ingaggio in linea con il suo ruolo di pilastro presente e futuro del club nerazzurro e pertanto vicino al tetto degli stipendi. In sostanza, chiede di non scendere sotto quota 5.5 milioni di base fissa per arrivare con i bonus a sfiorare i sei milioni. L’Inter offre 4.5 milioni, quindi balla un milione di euro, una differenza non trascurabile ma che, comunque, non sembra incolmabile.