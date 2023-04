Sergio Ramos, offerta monstre: colpo da 50 milioni di euro

Sergio Ramos, a fine anno sarà addio al Paris Saint Germain? Per il difensore spagnolo arriva un’offerta clamorosa da ben 50 milioni di euro

L’esperto difensore ex Real Madrid potrebbe scegliere di chiudere la sua avventura con il club di Parigi, con il quale non ha ancora rinnovato, per lui ‘As’ parla di un’offerta monstre: cifre da capogiro.

In casa Paris Saint Germain è già tempo di compiere importanti valutazioni in vista del futuro della squadra. I parigini hanno nuovamente fallito con largo anticipo nel loro percorso in Champions e l’eliminazione agli ottavi, la seconda consecutiva dopo quella contro il Real Madrid della passata stagione, obbliga il presidente Al Khelaifi ed il ds Campos a prendere decisioni importanti la prossima estate. Tra coloro che potrebbero quindi cambiare casacca c’è anche Sergio Ramos, per lo spagnolo si parla già di un possibile acquirente pronto ad offrire cifre fuori di testa.

Ramos via da Parigi, offerta senza senso

L’avventura al PSG di Sergio Ramos non è indubbiamente stata in linea con quelle che erano le aspettative di tifosi e non solo. Il difensore spagnolo arrivava a Parigi forte della sua esperienza internazionale maturata al Real Madrid e delle tante Champions League vinte da protagonista, ma nonostante questo, anche a causa di diversi acciacchi fisici, non è mai riuscito ad aiutare i compagni nella crescita in campo europeo.

L’ormai prossimo arrivo di Milan Skriniar a parametro zero, sommato alle possibilità economiche semi illimitate del PSG tramite le quali potrebbe comunque puntare a difensori di altissimo livello, rischiano di far chiudere a fine anno il rapporto tra il giocatore iberico ed il club, ancor più se si pensa che il contratto al momento non è stato ancora prolungato. In caso la separazione si concretizzasse per Ramos sarebbe già pronta una nuova avventura: a parlarne è ‘As’ il quale preannuncia cifre da capogiro.

Il noto quotidiano spagnolo parla infatti di un possibile interessamento nei confronti di Sergio Ramos da parte dell’Al-Hilal, club arabo che sarebbe pronto ad offrire all’ex Real Madrid un contratto biennale da ben 30 milioni di euro netti a stagione, cifra che però potrebbe salire fino ai 50. A parlare di questa possibilità era stata anche ‘L’Equipe’, giornale più vicino agli ampienti del PSG, quasi a confermare come questa sia una pista assolutamente non impossibile. Ramos potrebbe quindi approdare in Arabia Saudita dove, come avversario, ritroverebbe Cristiano Ronaldo.

Il fenomeno portoghese ha compiuto la scelta che potrebbe fare l’ex compagno ai tempi del Real già a dicembre, accettando l’offerta da quasi 200 milioni l’anno dell’Al-Nassr, il secondo club per campionati vinti in Arabia proprio dietro all’Al-Hilal. Il movimento arabo sta cercando di convincere quante più stelle possibili per dare risalto al proprio calcio e in futuro, forse, riuscire anche a diventare teatro di eventi importanti come il Mondiale, nel frattempo però Ramos prosegue la sua stagione parigina e solo al termine dell’anno prenderà la decisione definitiva sul suo futuro, che sia questo in Europa oppure in Arabia Saudita.