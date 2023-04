Lukaku e Conte di nuovo insieme l’anno prossimo: accoppiata Champions

Romelu Lukaku è stato protagonista ancora una volta in negativo con la maglia dell’Inter: tanti gol sprecati davanti alla porta, può tornare l’accoppiata con Conte

Micidiale con la Nazionale belga, poco ficcante con l’Inter: ecco la doppia vita di Romelu Lukaku, protagonista in negativo di numerosi errori durante la sconfitta contro la Fiorentina a ‘San Siro’. Decima sconfitta collezionata dalla compagine nerazzurra guidata da Simone Inzaghi, che ora dovrà fare molta attenzione per la qualificazione alla prossima Champions League. Tanti punti persi nelle ultime settimane dall’Inter, che sarà impegnata anche nelle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus e nei quarti di finale di Champions contro il Benfica. Tante partite ravvicinate dai nerazzurri che avranno il compito di tornare ad eccellere per mirare in alto.

Criticato aspramente ancora una volta Romelu Lukaku, autore di diversi gol decisivi negli ultimi giorni con il Belgio. Inzaghi l’ha premiato con la titolarità contro la Fiorentina, ma il centravanti nerazzurro ha sprecato varie occasioni ghiotte. I tifosi sono letteralmente imbufaliti con lui, ma ora l’ad Beppe Marotta potrebbe pensare ad un colpo di scena suggestivo. Con Antonio Conte lo stesso Lukaku ha vissuto stagioni clamorosamente perfette con il culmine raggiunto con il trionfo dello Scudetto in maglia nerazzurra. Poi l’addio al Chelsea per poi ritornare dopo soltanto pochi mesi dopo il poco spazio concessogli da Tuchel durante la sua ennessima avventura con i ‘Blues’. Lo stesso allenatore leccese aveva optato per l’addio scegliendo la destinazione Tottenham, ma proprio negli ultimi giorni è arrivato l’esonero ufficiale.

Inter, il colpo di scena di Marotta: torna Conte, che coppia con Lukaku

Conte si prenderà una pausa per capire meglio il suo futuro in vista delle prossime stagioni. L’esperto tecnico italiano cercherà di accettare soltanto un progetto interessante che possa fare al suo caso. Spesso è stato esaltato per le sue qualità da leader riuscendo a ripartire dalle ceneri, ma allo stesso viene criticato per la sua scarsa capacità di mirare sempre in alto. Da allenatore gli è mancato sempre l’ultimo gradino per entrare nell’elite del calcio: questo è visibile soprattutto in Champions League con tante delusioni collezionate in carriera.

Ai microfoni di Dazn, prima della sfida con la Fiorentina, è intervenuto proprio l’ad Marotta parlando del futuro di Lukaku: “Tornerà al Chelsea, poi vedremo insieme. Lui è molto legato alla maglia nerazzurra”. Su Antonio Conte, inoltre, non si è sorpreso della notizia, ma non è a conoscenza fino in fondo le dinamiche: i tifosi già sognano l’accoppiata da urlo con Conte e Lukaku di nuovo, perché no, protagonisti insieme all’Inter per collezionare nuovi Scudetti.