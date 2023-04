Roma, l’addio è doppio ma servono 70 milioni

Diverse società stanno già programmando il calciomercato estivo, nonostante la stagione sia ora entrata nella sua fase più calda

La stagione è entrata ufficialmente nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo la Roma che, oltre a pianificare i possibili nuovi innesti da regalare al tecnico José Mourinho, sta pensando anche a delle possibili cessioni per fare cassa. I giallorossi, infatti, vista la situazione per via del Fair play finanziario, saranno costretti a cedere per poter inserire volti nuovi in rosa, con lo special one che richiede ulteriori tasselli per cercare di portare la Roma ai vertici del campionato italiano. Proprio per questo motivo, la dirigenza sembra aver individuato i calciatori da sacrificare per poi potenziare la squadra a disposizione del tecnico portoghese.

Doppio addio per Mourinho: 70 milioni per la Roma

Come detto, nonostante la stagione sia ufficialmente entrata nella sua fase più calda, la Roma sembra già proiettata a programmare il prossimo mercato estivo.

Per quanto riguarda le possibili cessioni, i due calciatori che la società intende sacrificare per via del fair play finanziario sono Tammy Abraham e Roger Ibanez. Stiamo parlando di due calciatori importanti all’interno della rosa giallorossa, anche se il numero nove ultimamente viene spesso relegato in panchina da José Mourinho che gli preferisce Belotti. Dopo la grande stagione disputata lo scorso anno il classe 1997 non è riuscito a ripetersi in questa seconda annata, che lo vede a quota sette reti realizzate in 38 partite disputate. Su di lui c’è il forte interesse della Premier League, con diverse società che starebbero seriamente pensando di riportarlo in Inghilterra.

Tiago Pinto per lasciar partite l’attaccante inglese chiede tra i 40 e i 45 milioni di euro, cifra che ovviamente non spaventa le squadre Premier. Il difensore brasiliano classe 1998 potrebbe essere il secondo sacrificato, per consentire alla società di fare acquisti importanti come richiede il tecnico portoghese. Ill difensore si sta rendendo protagonista di una buona stagione, che lo vede a quota tre reti realizzate in 36 partite disputate. Su di lui c’è un forte interesse, con molti club dei maggiori campionati europei pronti a chiedere informazioni al club capitolino.

Per cederlo i giallorossi sembrano chiedere non meno di 30/35 milioni di euro, cifra abbordabile soprattutto per i club di Premier. In caso di doppia cessione, la Roma si ritroverebbe a disposizione circa 70 milioni di euro da reinvestire per accontentare lo special one. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo.