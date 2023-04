Stregati da Baschirotto: colpo in Serie A

Federico Baschirotto incanta tutti. Tanto è vero che, a partire dalla prossima sessione estiva, è pronta una vera e propria asta per il suo cartellino. Molti i club che pensano seriamente a lui per rinforzare la difesa

In pochissimo tempo è diventato l’idolo di molti tifosi. Non solamente quelli del Lecce che lo considerano il vero e proprio leader della squadra, ma anche di altri supporters. Ed il motivo è fin troppo evidente: un fisico da sollevatore di pesi e, soprattutto, la sua mitica esultanza che è diventata un vero e proprio “mese” su internet. Non è affatto un mistero che tutti siano pazzi di Federico Baschirotto. Di professione difensore centrale, ma con il vizio del gol.

Un impatto a dir poco devastante, in Serie A, per il nativo dell’Isola della Scala. Si tratta del suo primo anno tra i professionisti, ma a quanto pare non ha mai sentito la pressione né altro della ‘prima volta’. Tanto è vero che in molti si sono pentiti di non averlo acquistato nell’asta iniziale del Fantacalcio. Pochi, invece, sono coloro che lo hanno preso solamente ad un credito. Ed il difensore non ha deluso affatto le aspettative diventando uno dei centrali più interessanti del nostro campionato.

Baschirotto, è lotta a due per il centrale

Tutti pazzi per Federico Baschirotto. Il club salentino sa molto bene che, alla fine di questa stagione, riceverà tantissime di quelle chiamate per uno dei suoi gioielli. Il grande salto per il classe ’96, dopo tanta gavetta trascorsa tra i dilettanti, finalmente sta per arrivare. Un sogno che sta per realizzarsi. A dire il vero, sulle sue tracce, c’è più di una squadra fortemente interessata al costo del suo cartellino. In primis troviamo l’Atalanta che è alla ricerca di un calciatore con il suo fisico e che sappia tenere il senso della posizione.

I nerazzurri di Gasperini, però, non sono affatto gli unici visto che alla finestra ci sarebbe un’altra squadra. Stiamo parlando della Fiorentina che, nel caso in cui il leader Nikola Milenkovic dovesse lasciare i gigliati, allora punterebbero tutto sul difensore goleador. In questo momento, però, il suo unico obiettivo è quello di rendere felici i suoi tifosi con la salvezza. Poi si concentrerà esclusivamente sul suo futuro che, a quanto pare, sarà in un grande club. L’asta per lui sta per iniziare: e non quella del fantacalcio…