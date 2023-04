Ancelotti nuovo Ct della Nazionale: arriva la conferma ufficiale

Dando seguito ai rumors delle ultime settimane, Carlo Ancelotti ha confermato l’interessamento della Federazione nei suoi confronti

Tutto vero. Dalle prime indiscrezioni post Mondiale – che lo vedevano, assieme ad altri prestigiosissimi nomi come Pep Guardiola e José Mourinho – nel novero dei pochi eletti destinati a prendere il posto di Tite sulla panchina della Nazionale brasiliana, alla conferma dell’interessamento reale. Carlo Ancelotti non si nasconde, e per la prima volta parla apertamente di quello che potrebbe essere il suo futuro.

Complice la stagione non esattamente esaltante del suo Real Madrid, ancora in corsa in Champions ma distante ben 12 punti dal Barcellona capolista in campionato, il tecnico di Reggiolo è diventato il candidato numero uno alla prestigiosa panchina della Seleçao. Una volta che l’esperienza di Tite, che ha fallito l’appuntamento con un Mondiale che vedeva il Brasile favoritissimo alla vittoria finale, è giunta al termine, la candidatura di Ancelotti è venuta quasi naturale. I motivi sono semplici. Oltre all’innnegabile e meritata fama di vincente costruita nel tempo nella sua formidabile carriera, l’ex tecnico di PSG e Chelsea avrebbe anche la fortuna di conoscere molto bene diversi punti fissi della Seleçao. Alcuni li sta tuttora allenando al Real Madrid, come Vinicius Jr. e Rodrigo. Altri – leggi Casemiro, Thiago Silva, Richarlison ed altri – sono già passati per la sapiente gestione dell’allenatore emiliano.

Ancelotti esce allo scoperto sull’ipotesi Brasile

“La verità è che dal Brasile mi vogliono, e mi hanno cercato per farmi allenare la Nazionale. Però ho un contratto con il Real Madrid e vorrei portarlo a termine“, ha dichiarato Ancelotti nella conferenza stampa che ha preceduto l’impegno in Liga delle Merengues contro il Valladolid.

“Ho un contratto con il Real e mi piace stare qui. Mancano due mesi alla fine della stagione e ci sono degli obiettivi che possiamo raggiungere. Poi in futuro vedremo, tutto può accadere. Non conosco il presidente della federcalcio brasiliana, però se venisse qui è chiaro che ci parlerei“, ha concluso. Inutile sottolineare come le parole di Ancelotti abbiano dato ampio materiale alla stampa spagnola e non solo, sul toto-successore di Re Carlo sulla panchina del Real. La sensazione è che se, qualora la Casa Blanca riuscisse nell’impresa di vincere ancora una volta la Champions League, il tecnico potrebbe ritenere conclusa la sua (seconda) esperienza sulla panchina dei Blancos. A quel punto l’approdo alla Nazionale brasiliana sarebbe inevitabile. Per non dire scontato. L’effetto collaterale sarebbe quello di una posizione vacante su una delle panchine di club più prestigiose in assoluto. Il valzer che potrebbe conseguirne produrrebbe degli effetti ancora sconosciuti.