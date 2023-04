Addio papà: panchina a Davide Ancelotti

Davide Ancelotti è pronto a mettersi in gioco, questa volta da solo senza la vicinanza di papà Carlo: un club è pronto ad affidargli la panchina a partire dalla prossima stagione

Con Carlo Ancelotti o puoi solamente imparare o niente. Ed a quanto pare sembra che sia arrivato proprio il momento che le sue strade si dividano. Quella del padre e del figlio. Stiamo parlando di ‘Sir Carlo e di Davide Ancelotti. Quest’ultimo, infatti, è pronto ad iniziare una nuova avventura in un altro club. Proprio lontano dal padre che, a meno di clamorosi colpi di scena, continuerà a rimanere al Real Madrid. Al termine di questa stagione, quindi, i due potrebbero prendere strade diverse.

La voglia del figlio di mettersi in gioco è molto alta. Tanto è vero che una società è pronta a puntare su di lui. A riportare la notizia è il noto sito spagnolo ‘As’. Lo stesso che, nel caso in cui il 33enne decidesse di lasciare i ‘Blancos‘, sono pronti a rimpiazzarlo con un ex calciatore madrileno. Lo stesso che, dopo aver vestito quella maglia, ha indossato le vesti di allenatore. Ed, allo stesso tempo, pronto a diventare il nuovo vice del manager romagnolo.

Real Madrid, Davide Ancelotti pronto a lasciare il padre: nuova avventura?

Dalla Spagna sono sicuri: Davide Ancelotti chiederà al Real Madrid di andare via alla fine di questa stagione. Dopo aver appreso (e vinto) molto insieme al padre, sembra che sia giunta l’ora di iniziare una nuova emozionante avventura in un altro club. Si parla del Basilea. Senza, però, la compagnia di Carlo. Non è assolutamente da escludere che il 33enne possa ripartire da qualche club italiano o spagnolo. In più di una occasione è capitato che il figlio abbia guidato un team senza il padre (squalificato). Ottenendo anche buon risultati in panchina.

Quel che è certo, però, è che Florentino Perez ha già pronta l’alternativa come vice del quattro volte campione della Champions League. Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio spagnolo e non solo. Si tratta di Alvaro Arbeloa che, dopo aver appeso le scarpette al chiodo nel 2017, ha deciso di intraprendere quella di allenatore. Il nativo di Salamanca è stato allenato, in passato, proprio da Carlo Ancelotti ed è pronto ad affiancarlo per la prossima stagione sportiva.