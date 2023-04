Scelto il nuovo centravanti della Juve: si chiude

La Juventus sta cominciando a ritoccare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri, in vista della prossima stagione, soprattutto in attacco- Le ultime

I bianconeri dopo una stagione non facile sono chiamati a tornare al vertice nella prossima stagione, lottando anche per la vittoria dello Scudetto, che a oggi prende facilmente la via di Napoli.

La Juventus si appresta a vivere la parte finale di una stagione con tanti alti e bassi, con Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi che non sono stati bravi abbastanza per dominare in ogni competizione. Partendo dal campionato possiamo dire che è partito non al massimo delle potenzialità e i bianconeri non sono mai stati a contatto con il Napoli nei primi mesi.

La situazione non è cambiata in Champions League, con la Juventus che è arrivata terza dietro al Benfica e al Paris Saint-Germain conquistando l’accesso all’Europa League. In questa competizione i bianconeri sono ancora in corsa, si giocheranno l’accesso alla semifinale nel doppio scontro con i portoghesi dello Sporting Lisbona. In Coppa Italia i ragazzi di Allegri giocheranno la doppia sfida con l’Inter per arrivare alla finalissima contro la vincente tra la Fiorentina e la, sorpresa, Cremonese.

Juventus, in arrivo la riconferma di Moise Kean?

I dirigenti della ‘Vecchia Signora’ stanno cercando di capire, anche, come cominciare a muoversi in ottica calciomercato, per ritoccare la squadra a Massimiliano Allegri. In queste ore arrivano conferme sulla potenziale permanenza di Moise Kean, che sta facendo sempre meglio, alla Juventus con il gradimento del tecnico toscano. Potrebbe essere, quindi, lui il colpo in attacco in vista della prossima stagione, con i grandi obiettivi che vuole raggiungere la squadra piemontese.

La Juve, inoltre, è in attesa di capire quanto succederà con la penalizzazione di 15 punti, con la dirigenza bianconera che sta cercando di riottenere questi punti tolti in classifica. La sentenza, definitiva, dovrebbe però arrivare la prossima settimana dopo le feste per la Pasqua. Saranno feste in attesa, quindi, per i tifosi della Juventus che vogliono capire quale sarà il vostro futuro nella ricerca della qualificazione in Champions League.