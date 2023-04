Ribaltone sulla panchina di una Big: torna l’idolo storico

Dopo il recente esonero, il top club cerca di tornare in carreggiata: ecco chi potrebbe tornare.

In Premier League nelle ultime settimane ci sono stati una serie di esoneri a catena che hanno spaventato non poco i tifosi, specialmente quelli di un top club che ha necessariamente bisogno di cambiare rotta dopo i recenti, e ingenti, investimenti di mercato.

Non è sempre facile gestire una società che ha fame di vittorie, e spesso i soli grandi nomi da sbattere in prima pagina non bastano per avviare un ciclo vincente che dia gioia ai tifosi. E questo è un problema che si palesa soprattutto in un campionato come quello inglese dove i club, anche quelli meno blasonati e scarsamente vincenti, hanno disponibilità finanziarie enormi figlie di un mercato interno unico nel suo genere. E proprio una delle società che meglio riassumono questa tendenza ha deciso di cambiare guida tecnica. Ecco di chi si tratta.

Chelsea, torna l’idolo di casa

Dopo l’addio di Graham Potter, colui che doveva in teoria avviare un nuovo ciclo vincente dei Blues ma che alla fine si è dimostrato non pronto per una panchina così importante, il patron Todd Boehly intende cambiare rotta: è consapevole che per valorizzare al meglio gli acquisti fatti in gennaio (329 milioni di euro spesi nella sola sessione invernale di calciomercato) ha bisogno di riportare entusiasmo in una piazza come quella del Chelsea. Stando a quanto riporta The Athletic, il patron statunitense potrebbe richiamare un ex calciatore, oggi allenatore, che ha scritto la storia del club di Stamford Bridge: stiamo parlando di Frank Lampard.

Lampard aveva già allenato il Chelsea fino al gennaio 2021 quando fu esonerato dall’allora presidente Roman Abramovich per i risultati che stentavano ad arrivare. Secondo The Athletic, l’intenzione dell’attuale proprietà è quella di trasformare l’idolo di casa nel traghettatore fino a fine stagione: il suo compito sarà anzitutto portare il Chelsea più avanti possibile in Champions League, dopodichè dovrà lavorare per scalare la classifica (al momento i Blues sono undicesimi). Dopo la fine di questa non facile stagione si penserà all’allenatore del prossimo anno che dovrebbe essere Julian Nagelsmann, da poco esonerato dal Bayern Monaco e tra i principali indiziari a prendere il posto di Lampard a fine annata. Oltre al tecnico tedesco, sul taccuino di Boenly ci sarebbe anche l’ex commissario tecnico spagnolo Luis Enrique che avrebbe espresso il desiderio di allenare un giorno in Premier League.