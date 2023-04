Addio Balotelli, adesso è ufficiale: la sentenza arriva inaspettata

Mario Balotelli si vede chiudere un’altra porta in faccia. Questa volta in maniera definitiva ed ufficiale da parte di una persona che lo ha sempre sostenuto e dato fiducia

Un calciatore che, nel corso degli anni, non ha saputo dimostrare a tutti le sue immense qualità. Italia, Inghilterra, Francia e Turchia fino ad arrivare in Svizzera con la maglia del Sion. Anche se, a dire il vero, neanche nel Paese elvetico le cose stanno andando bene. Buona parte della tifoseria, infatti, vorrebbe Mario Balotelli già con le valigie in mano. Probabilmente si aspettavano molto di più dal classe ’90 che, in 15 partite di campionato, ha messo a segno cinque reti.

Nelle ultime ore, però, si sta parlando molto di lui per via di alcune dichiarazioni rilasciate da un allenatore. Quest’ultimo, come ha fatto capire in più di una occasione, è stato il primo a crederci ed allo stesso tempo lanciarlo. Poi, con il passare del tempo, ha optato per altre scelte. Fino a quando non lo ha messo definitivamente da parte. Adesso, però, è arrivata la conferma nei suoi confronti: una sentenza inaspettata ma, per buona parte degli utenti del web, a dir poco inevitabile.

Balotelli, arriva un’altra porta chiusa in faccia

Finire la stagione con la maglia del Sion e poi si vedrà. Per molti l’avventura di ‘SuperMario’ in Svizzera potrebbe durare solamente una stagione. Non è da escludere un possibile ritorno in Italia (a patto che si riduca notevolmente l’ingaggio) oppure in qualche altro campionato straniero dove non ha ancora giocato. L’unica cosa certa, però, è il fatto che il centravanti non verrà preso più in considerazione dal commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini. Proprio lo jesino lo ha fatto esordire in Serie A e portato al Manchester City nella sua esperienza in Inghilterra.

A margine della presentazione tenutasi a Roma del rinnovo della partnership tra FIGC e TIM, il ct ha risposto ad una domanda di un giornalista che gli chiedeva appunto se per il calciatore non c’erano più speranze di vederlo in azzurro. La risposta non si è fatta assolutamente attendere con un secco: “Balotelli in Nazionale è un capitolo chiuso? Sì, penso di sì“. Sicuramente un duro colpo per il calciatore, ma per lo stesso allenatore che sperava potesse essere cambiato nel corso di questi anni.