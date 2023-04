De Zerbi, il sogno finisce qui: la notizia è una mazzata

Da quando ha lasciato l’Italia Roberto De Zerbi ha vissuto avventure a dir poco particolari. Trasferitosi in Ucraina ha dovuto fare i conti con qualcosa di più grande di lui e ora il suo sogno finisce qui

Consacratosi con il Sassuolo, Roberto De Zerbi rimane uno degli allenatori italiani più promettenti e con uno stile di gioco moderno. Con i neroverdi ha disputato 120 partite, portando il Sassuolo alla permanenza costante in Serie A da quando è stato promosso. Dopo l’avventura italiana, il tecnico bresciano ha preferito misurarsi con il panorama internazionale, accettando la difficile sfida di allenare lo Shakhtar nel campionato ucraino.

Nessuno poteva prevedere l’insorgere di una guerra e la sua carriera ha subito un brusco stop, oltre che una parentesi terribile. Di lui si è parlato molto ed è stato sfiorato persino il ritorno in Serie A, ma il suo sogno è sempre stato un altro e, a quanto pare, sembra essere svanito.

Il sogno Chelsea finisce qui, De Zerbi snobbato

Dopo l’avventura ucraina De Zerbi ha trovato casa al Brighton, portando i gabbiani a contendersi il quinto posto in Premier League con il Manchester United. Con 3 vittore e 2 pareggi nelle ultime 5 partite, il Brighton sembra essere una delle squadre più in forma del campionato e i discorsi europei sono tutt’altro che chiusi per De Zerbi. L’ex giocatore di Napoli e Brescia era stato accostato al Chelsea, sostanzialmente orfano di un allenatore, ma secondo ‘The Sun’ l’ipotesi di ingaggiare De Zerbi è stata del tutto scartata dalla dirigenza londinese.

In undicesima posizione in Premier League, i blues hanno bisogno di risollevare le sorti di un club che è stato indirettamente danneggiato dalla guerra russo-ucraina. Tuttavia il profilo di De Zerbi è stato ritenuto non ancora pronto per una piazza del genere, nonostante gli ottimi risultati ottenuti con il Brighton, che tra l’altro nell’ottobre 2022 rifilò un doloroso poker proprio al Chelsea.

Nel mirino dell’Inter per il post Inzaghi, mister De Zerbi ha raccolto 33 punti in 21 partite di Premier League e il 16 aprile sarà ospite del Chelsea, gara in cui potrebbe avere un’altra occasione di dimostrare le sue qualità proprio di fronte alle alte sfere che occuperanno la tribuna di Stanford Bridge.

Nel frattempo la classifica parla chiaro, perché il Brighton ha fatto decisamente meglio di una delle squadre più ricche al mondo e, numeri alla mano, i gabbiani sono solo a quattro lunghezza dal Tottenham quarto in classifica. Inutile dire che un piazzamento Champions cambierebbe tutto, sia nella storia del Brighton, che nella carriera di Roberto De Zerbi.