Mazzata Roma, Mourinho stenta a crederci: adesso è ufficiale

Jose Mourinho è impegnato a gestire una piazza che lo ha accolto come un re. La decisione ufficiale spiazza tutti

Con 3 sconfitte nelle ultime 5 partite di Serie A, non si può dire che Mourinho stia passando un buon periodo. Nell’ultima sfida contro la Sampdoria è arrivato un risultato piuttosto convincente, ma ciò che manca alla Roma in questa stagione è la continuità di risultati. Se da una parte il cammino europeo sembra regalare molte soddisfazioni, non si può dire lo stesso per quanto riguarda il campionato, forse proprio perché i suoi sono impegnati mentalmente nella corsa all’Europa League.

Il trofeo effettivamente è alla portata e la Roma è tra le candidate per una conquista della seconda coppa europea per importanza. Rimanendo sul campionato però, la sfida contro la Sampdoria ha evidenziato anche qualche macchia di cui Mourinho si è preso la “responsabilità”.

Roma multata, Mourinho decisivo

Josè Mourinho, allenatore che fa della comunicazione la sua miglior qualità, si è trovato a gestire una situazione poco piacevole durante l’ultima partita di Serie A tra Roma e Sampdoria. La gara disputata all’Olimpico infatti ha vissuto una parentesi poco felice che ha coinvolto la Curva Sud, rea di aver innalzato cori offensivi ai danni di Dejan Stankovic. La rivalità tra la tifoseria giallorossa e l’ex giocatore della Lazio è nota da tempo, così la tifoseria giallorossa si è lasciata andare a insulti all’indirizzo del tecnico della Sampdoria.

Così Mourinho grazie al suo intervento è riuscito a evitare il peggio e ottenere il “minimo della pena”. Mentre sul fronte Lazio la Curva Nord – colpevole di cori discriminatori contro i tifosi della Roma nel derby – è stata “condannata” alla chiusura del settore con sospensiva, Mourinho può gioire per aver limitato fortemente i danni grazie al suo intervento. Alla società giallorossa infatti sono stati comminati solo 8.000 euro di multa per i cori discriminatori nei confronti di Dejan Stankovic, come si legge dal comunicato:

“Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ROMA per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati nella Curva Sud, all’8° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria; sanzione attenuata perché il coro, dopo l’intervento fattivo del proprio allenatore, non si è ripetuto”

La Roma, impegnata per un piazzamento Champions, potrà pertanto contare sui suoi tifosi nella sfida casalinga contro l’Udinese in programma il 16 aprile allo Stadio Olimpico. Nel mezzo i giallorossi saranno impegnati nella trasferta contro il Feyenoord valida per i quarti di Europa League.