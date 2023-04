Massimiliano Allegri, l’ultimo gesto è eclatante: addio definitivo

Massimiliano Allegri, c’è una notizia che ha sorpreso tutti i suoi tifosi: l’addio questa volta è definitivo ed inequivocabile

Il tecnico della Juventus sta realizzando una grande impresa con i bianconeri, rientrare nella zona Champions nonostante i 15 punti di penalizzazione comminati dalla Giustizia Sportiva.

Nessuno può disconoscere il lavoro svolto in questi mesi da Massimiliano Allegri con la Juve. Dopo l’eliminazione dalla Champions League e la sentenza sulle plusvalenze, al termine dell’inchiesta Prisma, il tecnico livornese si è ritrovato a dover ricostruire da capo le motivazioni del suo gruppo.

La classifica di Serie A, con il meno 15 ha assunto contorni spettrali, da colonna di destra, e la qualificazione alla Champions si è trasformata in un miraggio. I 6 punti che ancora distanziano la ‘Vecchia Signora’ dall’Inter e dalla Roma sono ancora un’eternità, ma di certo aprono spiragli di rimonta. In Coppa Italia, proprio contro i nerazzurri è arrivato un pareggio contestatissimo (1-1) e con strascichi disciplinari (Cuadrado salterà il match di ritorno a San Siro). In Europa League è ancora tutto da giocare, con i quarti di Finale contro lo Sporting CP.

Allegri, tra Juventus e amore: Ambra Angiolini è ormai il passato

Se dal punto di vista professionale Max Allegri ha il suo bel da fare per completare il suo lavoro, sotto quello sentimentale le cose sono molto più semplici. Al di là di qualche voce isolata di gossip, che vedeva un possibile riavvicinamento tra il tecnico e la sua storica ex Ambra Angiolini, la realtà è ben diversa.

Si perchè la cantante ed ex presentatrice di ‘Non è la Rai’, ha iniziato una vita nuova con un altro compagno, l’attore Andrea Bosca. Ora per sancire questo nuovo inizio ha deciso di realizzare anche un altro tatuaggio, che spiega al meglio il periodo che sta attraversando in questo momento della sua vita.

Il suo ultimo post sui social mostra proprio il disegno impresso sulla pelle, per la gioia dei suoi moltissimi fan.

Ambra Angiolini, un nuovo tatuaggio segna la rinascita: il post su Instagram mostra tutto

Ambra Angiolini non si è limitata a postare la foto del tatuaggio ma ha anche voluto dare una spiegazione ai suoi follower.

“Il 20 febbraio del 2016 , in un momento di vita abbastanza ‘acido’, ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta. L’avevo riassunta in un verso di Alda Merini: “Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere”… sono uscite”.

In totale sono disegnate tre farfalle sul collo della cantante e attrice, una vera rinascita.