Affare da urlo in vista per l’Atalanta, pronta a cedere Hojlund in estate per ben 65 milioni di euro: che beffa per la big di Serie A

Dopo il ritorno alla vittoria nell’ultimo turno prima della pausa nazionali, l’Atalanta si conferma vincente anche al ritorno in campo, conquistando 3 importanti e non scontati punti in casa della Cremonese. Non è bastato alla squadra di Ballardini il gol del momentaneo pareggio su rigore di Ciofani, con la Dea che, anche e soprattutto grazie agli ingressi a partita in corso, è riuscita a portare definitivamente il match dalla propria parte. Entrambi i gol sono infatti stati messi a segno dai subentranti Boga e Lookman, che hanno dunque lanciato un importante segnale a Gian Piero Gasperini.

Un altro protagonista del match, anch’egli entrato dalla panchina, è senza ombra di dubbio Rasmus Hojlund, che nonostante la rete del 4-1 divorata nel finale, ha conferito un’importante scossa all’Atalanta, realizzando anche l’assist per il gol vittoria di Boga. Pur senza il gol, si arricchisce dunque dell’ennesima prova convincente la stagione del giovane danese, che in estate si appresta ad essere uno tra i profili più caldi in ottica calciomercato. A tal proposito, in queste ultime ore un top club in particolare avrebbe già messo nel mirino il classe 2003, con la Dea pronta a chiudere un affare da ben 65 milioni di euro.

Calciomercato, Hojlund al Chelsea per 65 milioni di euro: colpo da urlo e beffa alla Juventus

Arrivato in estate come un vero e proprio oggetto del mistero, per quelli che ad oggi si potrebbero definire ‘appena’ 17 milioni di euro, ad oggi Rasmus Hojlund si sta rendendo protagonista di una stagione ad altissimi ritmi. L’ex Copenaghen è infatti riuscito a ritagliarsi con successo un importante ed assolutamente non scontato spazio nello scacchiere di Gasperini, mettendo a segno 8 gol e 3 assist in 26 partite totali.

A partire dal 2023 è definitivamente esploso il talento di Hojlund, che si sta attestando con un rendimento da vero bomber di ben 1 gol ogni 2 partite. L’acquisto di Hojlund si conferma dunque come l’ennesimo colpo azzeccato dall’Atalanta, che già oggi è fortemente corteggiata da diversi top club per l’acquisizione del giovane danese, come dimostra anche il recente interesse mostrato dalla Juventus. A tal proposito, come riportato dal ‘Daily Mail’, il Chelsea in primis si è però già concretamente fatto avanti con l’Atalanta.

Sarebbe infatti già avvenuto un primo vero e proprio incontro tra le parti, con la dirigenza nerazzurra che di tutta risposta avrebbe alzato le proprie pretese a ben 65 milioni di euro. Una cifra molto elevata ma comunque tutt’altro che proibitiva per le ricche casse dei blues, alla ricerca di un centravanti di qualità, vista l’assenza ad oggi in rosa di una vera e propria prima punta di grande affidabilità, e che potrebbero ora clamorosamente virare sul classe 2003.