Ma quale Juve (e Milan): c’è la Premier!

Il Barcellona prepara diversi colpi in uscita: tanti i sacrificabili in vista del calciomercato estivo: i candidati

L’avventura con la casacca del Barcellona di Ferran Torres sembra essere ai titoli di coda. Con l’arrivo di Lewandowski è completamente cambiato il suo impiego in blaugrana, tanto da finire spesso relagato in panchina. Rumors sempre più insistenti danno l’attaccante in partenza verso un altro campionato. Il mercato porterebbe Ferran Torres lontano dal Barcellona, e più in generale dalla Liga.

Il calciomercato è particolare e il nome dell’attaccante spagnolo fa gola a diversi club italiani e non. Il centravanti del Barcellona è stato spesso accostato in passato alla Serie A, soprattuto alla Juventus che in passato ha seguito con decisione l’attaccante della Nazionale spagnola che all’ultimo Mondiale, quello in Qatar, è uscita agli ottavi contro il sorprendente Marocco.

Barcellona: Ferran Torres via nel mercato di giugno

Il contratto che lega Ferran Torres al Barcellona scade il 30 giugno 2027 ma, vedendo ciò che sta accadendo nelle ultime ore, non è da scartare totalmente che il calciatore possa chiedere una cessione in vista del calciomercato 2023. E, per questo, Torres sarebbe diventato un obiettivo di mercato del Chelsea.

Un’idea quella dei Blues soprattutto qualora arrivasse sulla panchina del Chelsea Luis Enrique. A giugno, però, visto che da qui alla fine della stagione i ‘Blues’ hanno deciso di puntare sul grande ex Lampard. Ricordiamo che tra calciomercato estivo ed invernale, i ‘Blues’ hanno speso oltre 600 milioni di euro.

Il preferito per il prossimo anno resta Julian Nagelsmann, ex allenatore del Bayern Monaco, da poco esonerato dal club bavarese. Il Piano B è l’ex commissario tecnico della Nazionale spagnola (le Furie Rosse): Luis Enrique accetterebbe ben volentieri di iniziare una nuova esperienza in Premier dopo aver allenato in Liga con il Barcellona e in Serie A con la Roma.

La volontà del giocatore sembra essere chiara, e il Chelsea potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione per Ferran Torres, soprattutto per il ruolo da protagonista che potrebbe trovare nel club londinese e per giocare con maggiore continuità. Ovviamente tutto o quasi (del resto Ferran Torres potrebbe piacere anche allo stesso Nagelsmann) dipenderà dall’eventuale arrivo di Luis Enrique sulla panchina dei Blues: l’allenatore spagnolo ha tempo stima del… Fidanzato di sua figlia!

Se non la Premier, occhio alla Serie A per Ferran Torres. Oltre che dalla Juve, l’esterno è molto stimato a Milano, sponda rossonera. Con il ritorno al 4-2-3-1, torna di fatto la necessità di rinforzare la fascia destra con un profilo di spessore internazionale…