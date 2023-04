La Serie A abbraccia Joao Felix: destinazione da sogno

Il talento portoghese non sta brillando in Premier: nel suo futuro potrebbe esserci un clamoroso approdo in Serie A

Il mercato invernale di gennaio, abbastanza fiacco per i club di Serie A, ha visto invece i fuochi d’artificio nella ricca Premier League. Tante le società che non hanno badato a spese per rinforzare le loro rose in vista della seconda parte di stagione. Tra queste, la parte del leone è stata fatta dal Chelsea di Todd Boehly, che ha messo a segno, tra gli altri, il colpo Joao Felix dall’Atletico Madrid. Arrivato con la formula del prestito oneroso pari ad 11 milioni di euro, il talento lusitano – complice il pessimo rendimento di una squadra che non ha ancora trovato l’amalgama giusta – non sta incantando Oltremanica.

L’accordo tra Colchoneros e Blues prevede un diritto di riscatto esercitabile a fine anno dal club londinese. Difficile che la dirigenza inglese possa impegnarsi nell’atto di acqusito dell’ex enfant prodige del calcio portoghese, considerando le prestazioni non propriamente all’altezza del calciatore. Sembra quindi scontato, un po’ come accadrà con Renan Lodi, che tornerà alla base dopo l’infruttuosa esperienza al Nottingham Forest, un rientro alla base. Che però, stando anche alle indiscrezioni riferite dai media spagnoli, sarà solo temporaneo. Il rapporto col Cholo Simeone, deterioratosi nel tempo anche a causa delle lamentele dell’attaccante che chiedeva più spazio, non è destinato a ricomporsi. Joao Felix verrà messo sul mercato, prima che sia troppo tardi. Il contratto in scadenza nel 2024 rappresenta infatti una spada di Damocle sulle finanze del club rojiblanco.

Joao Felix addio: il Milan ci pensa

Alle prese con le difficoltà legate al rinnovo di contratto di Rafael Leao, con la società meneghina che riflette anche sul possibile tesoretto derivante dalla cessione di un calciatore che ha avanzato pretese d’ingaggio poco compatibili con le casse rossonere, Maldini ha drizzato le antenne. Rivolgendo il suo sguardo proprio verso quello che Simeone ritiene essere un esubero tecnico nell’Atletico del futuro. La possibile cessione di Leao apre alla possibilità di una assalto al talento portoghese, che potrebbe assumere il ruolo di erede dell’ex Lille.

Del resto, i rumors confermano le poche, pochissime, possibilità che Joao Felix possa allungare il suo contratto con l’Atletico Madrid. Questo obbligherebbe il club iberico ad abbassare di molto le pretese per il costo del suo cartellino. Curiosamente, la stessa situazione che rischia di vivere il Milan qualora Leao non rinnovasse, o qualora non fosse ceduto direttamente nella prossima estate. La dirigenza rossonera, che già in passato aveva chiesto con insistenza all’Atletico Angel Correa, potrebbe ora piazzare un colpo non meno prestigioso a casa dei cugini cittadini del Real Madrid.