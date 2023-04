Charles Leclerc, la Ferrari glielo impedisce: tifosi spiazzati

Tifosi della Ferrari spiazzati. Charles Leclerc, la “Rossa di Maranello” glielo impedisce: la stoccata di un grande ex del “Cavallino Rampante”

Dopo i primi tre appuntamenti del calendario iridato le monoposto della F1 andranno in stand by per tre settimane per poi tornare a scaldare i motori in vista, a fine aprile, del Gran Premio dell’Azerbaigian che si correrà sul circuito cittadino di Baku, capitale dell’ex Repubblica sovietica.

Mondiale 2023 che è iniziato come si è concluso quello precedente, cioè nel segno dello strapotere della Red Bull che ha fatto en plein: tre successi su tre di cui due portano la firma dell’iridato in carica, Max Verstappen, che è già in fuga nella classifica piloti. Falsa partenza, invece, per la Ferrari che tra problemi di affidabilità e penalizzazioni già accusa un pesante ritardo dai battistrada nelle due classifiche iridate (ovviamente. Appena 26 i punti racimolati dai due della Rossa di Maranello, 20 per Carlos Sainz, che in Australia in conseguenza della penalità di 5 secondi inflittagli dalla direzione di gara è scivolato dal quarto al 12 posto, e addirittura solo 6 per Charles Leclerc che ha concluso la gara all’Albert Park di Melbourne al primo dopo un contatto in curva 3 con Lance Stroll.

Insomma, il cambio della guardia al ‘muretto’, da Mattia Binotto a Frederic Vasseuer, finora non ha sortito gli effetti che si auguravano i tifosi della “Rossa di Maranello”.

Jean Todt: “Charles Leclerc come Verstappen se ne avesse l’occasione”

E delle attuali difficoltà della Ferrari ne ha parlato, nell’intervista che ha concesso al “Corriere dello Sport”, anche chi è stato per tanti anni in sella al “Cavallino Rampante”, Jean Todt, ex Presidente della FIA ma soprattutto team principal della Ferrari durante l’epoca d’oro dei 5 titoli iridati di Michael Schumacher.

E proprio allo sfortunato sette volte campione del mondo l’ex team principal della Scuderia di Maranello paragona il fenomenale Max Verstappen in quanto sbaglia di rado, è estremamente veloce ed è un combattente. Altro tratto in comune tra i due, sempre per Todt, il fatto che l’olandese, come Schumi ai suoi tempi, abbia tra le mani il volante della migliore monoposto del paddock.

Ma l’attuale leader del classifica iridata piloti non è l’unico driver nel quale Jean Todt intravede le stesse stimmate del fuoriclasse. Infatti, per l’ex Presidente della FIA, Charles Leclerc sarebbe allo stesso livello di Verstappen se solo guidasse una monoposto all’altezza del suo talento di un team organizzato e vincente. “Charles può essere come Verstappen, se ne avesse l’occasione“, la stoccata di Todt al suo ex team che ha spiazzato i tifosi della Rossa che proprio non se l’aspettavano da chi ha legato il proprio nome alla Ferrari, il proverbiale “fuoco amico” che fa più male di quello nemico.