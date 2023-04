Marotta ha scelto Allegri: ecco il primo regalo

Il futuro dell’Inter passa da un clamoroso colpo di scena: Marotta sogna Allegri ed il suo pupillo, ecco cosa può succedere in estate

Il campionato di Serie A continua a vedere il Napoli allontanarsi sempre più dalle inseguitrici, ed ormai davvero ad un passo dalla festa tricolore. Il doppio passo falso di Milan ed Inter non solo frena la corsa delle milanesi verso la certezza di un posto Champions, ma spinge la squadra di Spalletti verso una sicurezza sempre più incrollabile.

Proprio l’Inter, in tal senso, sta già orientandosi verso un futuro all’insegna del cambiamento. Troppe cose, quest’anno, non hanno funzionato ed è per questo che Marotta, sostenuto dal presidente Zhang, è pronto a sobbarcarsi una responsabilità molto pesante. Quando si cambia è noto che i rischi di tale cambiamento possano finire per complicare una situazione già delicata: l’Inter, in tal senso, dovrà fare i conti con diversi spigolosi nodi nella rosa dell’allenatore piacentino. Dalla difesa che dirà addio a Skriniar, forse pure a de Vrij e vede complicarsi il rinnovo di Bastoni in scadenza tra un anno. In mediana fari puntati su Brozovic che può rappresentare una ghiotta occasione, tra le uscite illustri, per fare cassa e far respirare i conti della ‘Beneamata’. L’attenzione massima sarà riposta, tuttavia, sull’attacco. Perchè nonostante il ritorno al gol Romelu Lukaku non ha convinto, Correa è stato bocciato da tempo mentre l’unico cardine incrollabile si chiama Lautaro Martinez. Un’estate all’insegna del cambiamento più totale: a partire, con ogni probabilità, proprio dall’allenatore. Beppe Marotta non è convinto dal lavoro svolto da Simone Inzaghi ed è per questo che in caso di esonero, sempre molto probabile, sarebbe saltato un nome clamoroso in cima alla lista del dirigente nerazzurro.

Allegri-Inter: c’è già il colpo firmato Marotta

Massimiliano Allegri, che pure dovrebbe essere tra le ‘vittime’ dell’annunciato cambiamento in casa Juventus e che con Marotta ha condiviso una grande esperienza nella Torino bianconera.

L’ad dell’Inter avrebbe messo il ‘Conte Max’ in cima alla sua personale preferenza, puntando ad una suggestiva quanto affascinante reunion nei prossimi mesi. L’allenatore toscano, però, potrebbe essere seguito a Milano da un grande regalo, che farebbe certamente comodo all’Inter oltre ad accontentare le primissime richieste di Allegri. Un regalo che, a conti fatti, risuonerebbe come una beffa per la Juventus visto che si tratta di un profilo che è già stato a Torino e che, tutt’ora, viene accostato alla ‘Vecchia Signora’. Alvaro Morata, in scadenza nel 2024 con l’Atletico Madrid, potrebbe dire addio stavolta a titolo definitivo ai ‘Colchoneros’.

Non per il suo ex club, la Juve, ma per l’Inter dovrebbe ritroverebbe in primis Allegri ma anche Marotta. È notizia di questi giorni dei primi abboccamenti del club di Steven Zhang per il centravanti spagnolo che non ha mai nascosto la sua voglia di ritornare in Italia ed in Serie A: adesso l’occasione giusta può chiamarsi Inter. Un regalo di assoluto livello che andrebbe a completare un attaco che in diverse occasioni quest’anno non si è dimostrato all’altezza.