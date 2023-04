Ansu Fati in Serie A, c’è la svolta: tutti i dettagli

Il giovane talento blaugrana stenta a giocare regolarmente con Xavi: potrebbe lasciare la Liga per una nuova esperienza in Serie A

Il nome di Ansu Fati è sin dal primo istante associato a quello di Lionel Messi e il motivo è presto detto: esordì con la maglia del Barcellona a soli 16 anni e 298 giorni battendo proprio il record precedente fissato dalla stella di Rosario (17 anni e 114 giorni). Non solo, fu Ansu Fati infatti a prendersi le responsabilità della maglia numero dieci che fu proprio della Pulce, un qualcosa che non capita tuti i giorni.

Il talento del classe 2002 fu chiaro sin dal suo esordio avvenuto durante la partita contro il Betis del 25 agosto 2019. Da lì in poi la sua crescita è stata eccezionale tanto che dopo l’addio di Messi i tifosi catalani lo consideravano a tutti gli effetti il nuovo fenomeno di casa, colui che doveva prendere le redini della Pulce argentina che, in seguito ai ben noti problemi economici vissuti dal Barça, fu costretto a lasciare la Spagna. Ansu Fati tuttavia non ha mantenuto le promesse, non per colpa sua ma a causa di una serie di infortuni e ricadute varie. Oggi è tornato a giocare regolarmente, ma con Xavi non ha mai sviluppato un rapporto fruttuoso.

Ansu Fati, la Serie A nel suo destino?

La poca fiducia di Xavi, che nonostante tutto lo ritiene un calciatore maturo e da Barcellona, potrebbe indurlo a lasciare la Spagna a favore di una nuova esperienza che sappia rilanciarlo. Il ragazzo ovviamente è legato all’ambiente Barça, un ambiente che lo ha cresciuto come una seconda famiglia, ma ciò non toglie che se non dovesse incidere nelle prossime partite potrebbe pensare di lasciare casa per abbracciare un nuovo club, una nuova avventura in un altro campionato, magari la Serie A. Infatti sulle sue traccia ci sarebbe il Milan che avrebbe bisogno di un calciatore talentuoso come il classe 2002 per migliorare una rosa che complessivamente pecca di creatività.

Il Barcellona – stando a quanto riporta ‘Football.news24’ – non intende lasciar partire il proprio gioiello per una cifra irrisoria, valuta Ansu Fati almeno 35 milioni di euro. Una cifra che al momento appare proibitiva per le casse del club rossonero che tuttavia non ha perso la speranza in vista del prossimo mercato. Sulle tracce del classe 2002 oltre ai rossoneri ci sarebbero diversi club di Premier League, tra cui spiccano Arsenal, Manchester United, Liverpool e Newcastle.

Al momento è saldamente un calciatore del Barcellona, ma se non dovesse giocare con continuità e quindi aiutare i suoi nelle prossime partite, allora potrebbe pensare sul serio di lasciare la squadra catalana a fine stagione.