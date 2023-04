Juventus, Bonucci è un ex: il futuro passa dalla Germania

Bianconeri in cerca di giovani talenti da valorizzare e inserire in prima squadra. Bonucci a rischio taglio: ecco tutti i dettagli

Svecchiare e di conseguenza ringiovanire attraverso un mercato sostenibile che al tempo stesso offra ampie garanzie in merito alla competitività della squadra. In estrema sintesi sono le linee guida della ‘nuova‘ Juventus che dovrà ripartire sulle ceneri dell’inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino. Inchiesta che ha portato, come prima conseguenza, alle dimissioni in blocco dell’ormai ex CDA della società bianconera nonché alla penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’Appello Federale per le cosiddette plusvalenze fittizie. Ma a prescindere dall’esito dei vari procedimenti in essere, la ‘Vecchia Signora’ vuole dotarsi di una nuova veste, più giovanile e dinamica. A cominciare da una profonda ristrutturazione dell’organico.

Il rinnovamento sarà fatto a prescindere da chi siederà in panchina il prossimo anno e da quale competizione la Juventus dovrà disputare. La difesa per esempio andrà incontro a un restyling significativo. E in tal senso l’arrivo l’estate scorsa di Federico Gatti dal Frosinone rappresenta un primo passo in questa direzione, un percorso che sarà approfondito tra qualche mese. Il principale indiziato a lasciare, stavolta in via definitiva e senza ritorno è Leonardo Bonucci. Il centrale viterbese, una colonna della squadra capace di vincere nove scudetti consecutivi, dovrebbe andare via a giugno nonostante il contratto scada nel 2024. E la dirigenza bianconera sa già come sostituirlo.

Juventus, Bonucci ormai è un ex: l’erede arriva dalla Germania

Si andrà su un profilo giovane, da far crescere ma dal talento garantito. Una serie di nomi sono già sulla scrivania del direttore generale Francesco Calvo, che nelle prossime settimane passerà tutto il lavoro di scouting a un nuovo direttore sportivo. Ma tra i vari profili segnalati agli osservatori bianconeri uno in particolare sembra fare al caso della Juventus. Si tratta di un giovanissimo difensore centrale che gioca in Germania e che avrebbe confidato di voler realizzare presto il suo sogno: vestire un giorno la maglia della Vecchia Signora.

Parliamo di Fabio Chiarodia, uno dei giovani talenti italiani più in vista di quelli nati e cresciuti all’estero. Nato in Germania ad Oldenburg nel 2005, il 17enne difensore è stato convocato da Roberto Mancini per lo stage della Nazionale italiana a dicembre dello scorso anno. Gioca nel Werder Brema, club con cui ha già fatto il suo esordio in Bundesliga. Il suo contratto scadrà a giugno del 2024, un elemento che rende Chiarodia ancora più appetibile. I bianconeri, peraltro in ottimi rapporti con il Werder Brema, potrebbero tentare l’affondo decisivo nelle prossime settimane. E’ una trattativa che può chiudersi con un esborso non superiore ai 3 milioni di euro.