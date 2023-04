Roberto Baggio, la sua macchina è ormai un’icona: anche Cristiano Ronaldo la invidia

Roberto Baggio è stato senza alcun dubbio uno dei più grandi campioni della storia del calcio italiano. Icona di sport che ancora oggi riesce a stupire a modo suo

Tra i calciatori che più hanno lasciato il segno nella storia del calcio italiano, e nelle menti degli appassionati, c’è senza ombra di dubbio anche Roberto Baggio. Numero 10 azzurro per eccellenza che ha avuto una carriera stellare che lo ha portato anche a vincere un Pallone d’oro nel 1993.

Un esteta del calcio, un campione senza tempo dalla tecnica sopraffina e dal carisma invidiabile. Amato praticamente da tutti, Roby Baggio ha lasciato un segno indelebile nel pallone nostrano a suon di giocate da leccarsi i baffi con gol e assist difficili anche solo da immaginare. Una carriera da girovago, che gli ha permesso anche di giocare con tutte e tre le grandi storiche del calcio italiano, senza dimenticare quel primo grande exploit con la Fiorentina o la chiusura in quel di Brescia nel 2004. Un fenomeno vero: icona per le generazioni a seguire che hanno provato invano ad imitarne il valore. Al contempo anche un uomo estremamente misurato ed umile, che non si è mai posto eccessivamente sotto i riflettori, soprattutto dopo il ritiro.

Roberto Baggio mostra su Instagram la sua Panda: il confronto con Cristiano Ronaldo

Baggio è ed è stato quindi un antidivo per eccellenza, un po’ il contrario del più appariscente Cristiano Ronaldo, che di Palloni d’oro ne ha vinti ben cinque e non ha mai evitato le luci della ribalta. CR7 spesso ha anche mostrato con orgoglio lusso e sfarzo derivanti dalla sua professione, con particolare riferimento ad un clamoroso parco macchine.

Il fenomeno lusitano è un grande amante delle automobili, ed anche di recente si è regalato una nuova Bugatti Centodieci dal valore di circa 8 milioni di euro. Solo l’ennesimo gioiellino di una raccolta da far invidia a chiunque, e che vanta qualunque tipo di modello di lusso. Meno vistosa e più umile l’auto che invece mise in mostra su Instagram proprio Roberto Baggio un paio d’anni fa. Una Panda old style di un griglio scuro che ha fatto impazzire i fan, e che ha portato anche ad una copertina di un piccolo spot dedicato ‘Il divin Pandino‘. Tanta genuinità e simpatia per Baggio con l’auto in questione ed annesso parallelo proprio con il più sfarzoso Cristiano Ronaldo. Scorrendo su Instagram, infatti, nel secondo scatto del post c’è un fotomontaggio che mette in paragone le due situazioni.