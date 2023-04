Barak si trasferisce a Milano: colpaccio da 20 milioni

La Fiorentina si prepara ad una cessione importante. Diversi i calciatori viola che possono dire addio a fine stagione con Barak autentico uomo mercato

L’avventura con la maglia della Fiorentina di Antonin Barak è ai titoli di coda. Il club gigliato attende un’offerta importante per il calciatore ceco che nelle prossime settimane deciderà il suo futuro. Rumors sempre più insistenti danno il centrocampista ceco in partenza: Milano come prossime destinazione? Il mercato lo porterebbe lontano da Firenze, dopo una sola stagione in viola…

Le prossime mosse del calciomercato della Fiorentina sono ancora tutte da scroprire, con una sola cosa certa: rinforzare di gran lunga la squadra allenata da Vincenzo Italiano con il club toscano reduce da un pareggio per 1-1 contro la squadra allenata da Semplici.

Calciomercato Fiorentina, Barak conteso da Inter e Milan

Milan e Inter vorrebbero anticipare la concorrenza, in particolare con un colpo importante dalla Serie A pronto ad entrare nel vivo nei prossimi mesi. La trattativa con la Fiorentina potrebbe prendere il via nelle prossime settimane con il club nerazzurro e quello rossonero pronti a sferrare l’offensiva decisiva per Barak, autentico punto fermo dello scacchiere viola di questa stagione: l’ex Verona non gioca con la stessa continuità con cui giocava in gialloblù, ma nutre della stima dell’allenatore toscano.

Gli ultimi rumors di mercato hanno spiegato che sul centrocampista ci sono Inter e Milan, senza dimenticare l’interesse del Napoli alla ricerca del sostituto di Ndombele, il quale quasi sicuramente lascerà l’azzurro al termine della stagione. Ma la priorità della squadra del presidente Commisso è un’altra nonostante ora le quotazioni di una permanenza di Barak alla Fiorentina. Milan e Inter, indubbiamente, devono rinforzare la mediana: per i rossoneri certa la partenza di Bakayoko, con il futuro di Adli, Pobega e Vranckx da definire. Per l’Inter, sicuro l’addio di Gagliardini, con Brozovic reduce da una stagione complicata.

La valutazione di Barak si aggira intorno ai 20 milioni di euro ed è destinata a salire nei prossimi mesi qualora le prestazioni del centrocampista ceco fossero determinanti per una Fiorentina impegnata su più fronti con la finale di Coppa Italia che appare sempre più vicina. Italiano è pronto ad intervenire in prima persona con l’obiettivo di convincere l’ex Verona a restare a Firenze anche la prossima stagione. Il ceco vuole maggiore minutaggio e l’ipotesi Champions League lo affascina particolarmente…