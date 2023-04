Melissa Satta si toglie la giacca, imprevisto in tv: “Mi spoglio io”

Melissa Satta, siparietto in tv che fa impazzire i fan: la showgirl toglie la giacca, curve da urlo in primo piano

Protagonista sul piccolo schermo e sui social in maniera continuata in questi anni, ma in questo periodo ancora di più. E’ tornata in maniera prepotente sotto i riflettori la splendida Melissa Satta, che come sempre non passa indifferente per il suo fascino ed è di nuovo al centro del gossip legato allo sport.

Dopo gli anni passati con Kevin-Prince Boateng e la successiva relazione naufragata, da qualche mese ormai Melissa fa coppia fissa con il tennista Matteo Berrettini. E le vacanze dei due a Miami, inevitabilmente, non sono passate inosservate.

Melissa Satta, ritorno negli studi di Sky da applausi: in forma smagliante

Melissa si è rilassata al sole in costume, esibendo una forma fisica perfetta, manco a dirlo. Con scatti che hanno fatto sognare ad occhi aperti tutta la platea.

Del resto, da sempre l’ex velina di Striscia la Notizia è una delle bellezze nostrane più iconiche e seducenti e non perde occasione per ribadirlo ai suoi quasi 5 milioni di followers su Instagram e non solo a loro. Vacanze concluse, Melissa è tornata alle solite occupazioni, come la conduzione del programma Gol Deejay su Sky Sport. E l’ultima puntata è stata piuttosto particolare, con un siparietto in diretta che ha lasciato tutti senza fiato.

Melissa Satta raccoglie la ‘sfida’ di Will Buse: via la giacca e parte la ola del web

Ospite speciale della puntata il cantante Will Buse, cui Melissa stava per regalare una maglia del Manchester City. Will però ha esibito una maglia del Manchester United (“la vera Manchester”, secondo lui) e sotto ancora una dell’Inter, dicendo: “Sono venuto nel tuo studio solo per spogliarmi”. A quel punto, Melissa ha raccolto la ‘sfida’:

“Mi spoglio anch’io ragazzi, ma non ho niente sotto”, ha esclamato in maniera maliziosa, esibendo un top meraviglioso ed esplosivo al di sotto della giacca. Come noto, Melissa è infatti tifosa del Milan, ma sotto non aveva una maglietta a tema da esibire. Poco male, siamo sicuri che tutto il web abbia gradito la visione e infatti like e commenti estasiati si sono rapidamente sprecati. Di fronte alle curve sinuose di Melissa, non si può rimanere indifferenti.