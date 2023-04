Zhang cede due big e incassa oltre 100 milioni: ecco i nomi

Il presidente nerazzurro potrebbe essere costretto a mettere mano alle casse societarie in deficit con una doppia cessione di sostanza, ecco i quattro nomi potenziali sul banco dei trasferibili

Nessuno avrebbe potuto immaginare che a questo punto della stagione l’Inter avrebbe dovuto lasciare il passo al Napoli di decine di punti in classifica, dicendo concretamente addio al sogno Scudetto. Neppure uno come Steven Zhang che, tra un trofeo e l’altro, non ha potuto godere della soddisfazione di vedere Simone Inzaghi fregiarsi del titolo di Campione d’Italia assieme al suo gruppo di giocatori, selezionati appositamente per lo scopo finale. E quel che più preoccupa l’ambiente adesso è che anche la qualificazione alla prossima edizione di Champions League appare seriamente a rischio.

Un motivo in più non soltanto per porsi nuovi interrogativi sulla gestione del tecnico piacentino, ma anche fare due conti in tasca. Perché l’Inter, come tanti altri club europei, fa molto affidamento sugli introiti derivanti dalla mera partecipazione alla competizione calcistica per club più prestigiosa del nostro continente. Senza di quelli infatti le casse nerazzurre – già pesantemente provate dai pessimi bilanci approvati nelle mensilità precedenti in relazione all’annata 2022 – potrebbero precipitare in una nuova situazione critica. A quel punto, la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta sarebbe chiamata a valutare con attenzione i profili più papabili dai club esteri sul mercato. Al momento, senza tenere in considerazione il portiere André Onana, ce ne sarebbero quattro a fare la voce grossa.

Calciomercato, quattro cedibili per Zhang e remunerazione immediata

Anzitutto, Marcelo Brozovic appare uno dei calciatori più apprezzati soprattutto in Premier League ove le realtà inglesi iniziano a diventare sempre più ricche grazie a grossi investimenti dalle società detentrici delle quote azionarie. Anche Denzel Dumfries, però, ha scatenato una caccia all’uomo incredibile tra Manchester United, Chelsea, Newcastle, Bayern Monaco e Barcellona. In entrambi i casi la valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro e l’Inter confida di lasciarne partire almeno uno per tamponare immediatamente parte del fabbisogno di 60 milioni.

La parte eccedente, più quel che ovviamente resterebbe da poter reinvestire a sua volta sul mercato in entrata, potrebbe essere facilmente coperta dalla cessione di un calciatore ‘di lusso’ come Lautaro Martinez o Nicolò Barella. Entrambi valutati 70 milioni di euro a prezzo base non maggiorato, rappresentano due elementi importanti dello scacchiere di Simone Inzaghi e dell’Inter degli ultimi anni. Su di loro la Premier si aggira minacciosa, ma anche in Spagna sono convinti che qualcosa si possa fare per avvicinarli. Solo questione di tempo. Dipenderà tutto dalle sorti della stagione nerazzurra. Il potenziale incasso complessivo, in ogni caso, arriverebbe a toccare i 100 milioni di euro.