Vlahovic-Juve, è finita: nuova squadra per il serbo

Per una Juventus che rialza la testa, sconfitta contro la Lazio a parte, c’è chi non sta passando uno dei suoi migliori momenti in carriera: Dusan Vlahovic

L’attaccante dei bianconeri sta facendo molta fatica in questo campionato a trovare la forma migliore ed ora il suo futuro agli ordini di Massimiliano Allegri appare molto in dubbio.

Arrivato nel gennaio del 2022 per una cifra intorno ai 70 milioni di euro, l’inizio di carriera di Vlahovic alla Juventus ha fatto ben sperare i tifosi bianconeri. Il classe 2000 infatti si era subito imposto, andando spesso a segno e dimostrandosi più che pronto per una grande del calcio europeo. Dall’inizio di questa stagione invece il ruolino del serbo è nettamente più deludente con l’ex Fiorentina che è rimasto spesso fuori dalla squadra titolare con Allegri pronto a puntare su Kean o Milik in alcune occasioni. Ora l’addio di Vlahovic alla Juventus non sembra più un’ipotesi impossibile con i bianconeri che potrebbero fare cassa e puntare su un nuovo centravanti.

Calciomercato Juventus, Vlahovic pronto a salutare: le possibili destinazioni

Il futuro del centravanti sembra essere sempre più lontano da Torino. L’attaccante ha ancora diversi estimatori e la Juventus potrebbe cogliere l’occasione per cedere la punta e puntare su un nuovo giocatore per il reparto offensivo.

Il classe 2000 piace a molte big europee. Il Bayern Monaco, alla ricerca di un centravanti, conosce bene le qualità della punta nonostante l’annata difficile e sarebbe pronto a mettere a segno un colpo importante in attacco. L’affare De Ligt della scorsa estate dimostra come i rapporti tra i due club siano ottimi ed i tedeschi potrebbero mettere sul piatto una cifra intorno ai 70 milioni di euro per strappare il giocatore ai bianconeri. Un’altra squadra sempre attenta al serbo è il Manchester United. I ‘Red Devils’ stanno cercando un centravanti di ruolo e l’attaccante bianconero ha tutte le caratteristiche della punta che serve a ten Hag per il prossimo campionato.

Più defilate nella corsa Tottenham e Liverpool ma quello che è certo è che l’ex Fiorentina ha diversi estimatori e non farebbe fatica nel trovare una nuova squadra per la prossima stagione. Non è però da escludere una sua permanenza in bianconero anche per la prossima stagione. La voglia di riscatto della punta e la fiducia che la Juventus stessa riversa nel serbo potrebbero essere decisivi per dare all’attaccante una nuova chance in vista della prossima stagione.