Juventus, l’assurda scoperta: è scomparso in queste ore

La Juventus quasi stenta a crederci e i tifosi si sono trovati davanti ad un’assurda scoperta: è scomparso nelle ultime ore e non si conosce il motivo

Per la Juventus la sconfitta contro la Lazio ha rappresentato un brutto stop nella rincorsa alla Champions dei bianconeri che ora si ritrovano lontani otto punti dal quarto posto occupato dal Milan. La rimonta della squadra di Allegri ha avuto una frenata ed ora tutte le attenzioni sono concentrate su due appuntamenti fondamentali: il doppio confronto con lo Sporting nei quarti di Europa League e la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni sui quindici punti di penalizzazione.

La cancellazione del -15 potrebbe portare la Juve al secondo posto dando tutto un altro significato al finale di stagione. Intanto però in casa Juventus c’è da fare anche i conti con un caso che ad inizio anno sembrava impossibile soltanto immaginare. La scoperta dei tifosi è davvero sorprendente: è scomparso nelle ultime ore e il motivo non è ancora tutto da chiarire.

Juventus, Vlahovic ‘sparito’: cosa è successo

Dusan Vlahovic è sparito da Instagram. Dal post Lazio, i tifosi bianconeri che si sono recati sul profilo social del bomber serbo hanno trovato una sorpresa inattesa: l’account era stato disattivo. Due milioni di follower si chiedono perché il 9 della Juventus ha deciso di allontanarsi da Instagram.

Certo il periodo vissuto dall’ex Fiorentina in campo non è dei migliori. Con la maglia bianconera negli ultimi due mesi ha segnato soltanto due gol, quelli in Europa League contro Nantes e Friburgo. In campionato il gol manca da inizio febbraio e le ultime prestazioni sono state decisamente negative. Anche contro Lazio, Vlahovic non ha avuto grandi occasioni da gol: il serbo si è segnalato soltanto per due colpi di testa che non hanno avuto grande fortuna. Troppo poco per chi è costato oltre settanta milioni di euro.

Inevitabili le critiche sul suo conto, ma anche verso Allegri colpevole di non metterlo nelle condizioni di rendere al meglio. Del resto in Nazionale Vlahovic continua a fare gol (3 nelle ultime due partite), segnale che è a Torino che qualcosa non va. Una situazione nella quale si innesta la decisione di allontanarsi dai social. Un gesto magari compiuto per evitare le critiche che, puntuali, dopo le prestazioni meno positive piovono sotto i suoi post pubblici. Non ne sono arrivate dopo la Lazio visto che Vlahovic è completamente sparito da Instagram. Una prima risposta in attesa di quella che dovrà arrivare sul campo: si aspettano i gol del bomber serbo, per arrivare in fondo a Europa League e coppa Italia.