Marotta battuto sul suo campo: il Milan lo prende gratis

Il derby tra Milan e Inter si sposta sul calciomercato. Maldini prova a beffare Marotta per un centrocampista della Serie A

Milan e Inter si stanno giocando il posto in Champions. Le due squadre milanesi non hanno disputato un grande campionato e al momento sono in lotta per rientrare nei primi 4 posti. Dopo il testa a testa per la vittoria dello scudetto, quest’anno le due squadre non hanno confermato quanto di buono fatto la passata stagione. Restano le coppe per entrambe. La Champions con i quarti. Nerazzurri che sfideranno il Benfica, mentre i rossoneri il Napoli.

La squadra di Inzaghi è ancora in corsa per la Coppa Italia e se la vedrà con la Juventus in semifinale. La vincente affronterà, con molta probabilità, la Fiorentina allo stadio Olimpico. Marotta e Maldini vogliono migliorare le rispettive rose per la prossima stagione e potrebbero dare vita ad una battaglia di mercato. Sul piatto c’è un trequartista che milita in Serie A e che è il pupillo del dirigente nerazzurro. Rappresenta un’ottima opportunità a parametro zero qualora non dovesse rinnovare col suo club. Inter e Milan sono alla finestra e monitorano la situazione per scatenarsi in estate.

Duello tra Inter e Milan per Pereyra

Derby di mercato tra Inter e Milan per Roberto Pereyra. L’argentino è un pupillo di Marotta che lo portò alla Juventus quando era il dg dei bianconeri. Adesso lo vuole di nuovo con sé, ma c’è la concorrenza dei rossoneri. Maldini rischia di soffiare il giocatore all’Inter e portarlo a Milanello. L’obiettivo è quello di trovare un trequartista dopo la delusione di De Ketelaere. Il belga ha fallito e potrebbe essere rimpiazzato in estate. Pereyra rappresenta una grande opportunità. Il suo contratto con l’Udinese scade a giugno 2023 e ancora non c’è ombra del rinnovo.

Se dovesse andare a parametro zero il Milan è pronto ad offrire un contratto importante all’argentino. Pioli sarebbe soddisfatto e andrebbe a migliorare una rosa che il prossimo anno deve tornare a competere per vincere il campionato. Il Tucu sta facendo benissimo e ha messo a referto 4 gol e 7 assist in 25 gare di Serie A. Sono ben 8 i passaggi decisivi considerando anche la Coppa Italia. A 32 potrebbe tornare in una big del campionato italiano e vorrebbe non farsi sfuggire questa occasione. Il prolungamento è in fase di stallo e il Milan si fa avanti. Marotta resta spiazzato e dovrà virare su un altro obiettivo.