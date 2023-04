Terremoto in casa Juve, il gesto sconvolge tutti: Allegri choc

Alta tensione in casa bianconera nel corso dell’ultima seduta di allenamento alla Continassa. Ecco cosa è successo: protagonisti Allegri e un big della sua squadra

La Juventus si prepara al meglio in vista di un finale di stagione che può ancora regalare emozioni e colpi di scena. La sconfitta rimediata sabato scorso all’Olimpico contro la Lazio ha lasciato però qualche strascico soprattutto nel morale di alcuni giocatori. Più di qualcuno non ha digerito le decisioni dell’arbitro Di Bello, in particolare l’episodio del gol dell’1-0 per i biancocelesti realizzato da Milinkovic-Savic e convalidato nonostante una spinta del centrocampista serbo nei confronti di Alex Sandro. Ma ormai è acqua passata, la parola d’ordine è dimenticare e concentrarsi sui prossimi impegni, in primis l’andata dei quarti di Europa League di stasera contro lo Sporting CP.

Qualche scoria però, soprattutto a livello nervoso, è rimasta dalla trasferta romana. Ne sarebbe la prova quanto accaduto qualche istante dopo la fine della seduta di allenamento nel giorno di Pasquetta. Un sempre più nervoso Leandro Paredes avrebbe avuto, secondo quanto ricostruito sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, un acceso diverbio con Massimiliano Allegri al termine del quale l’ex centrocampista del Paris Saint Germain ha lasciato il centro sportivo della Continassa senza partecipare al pranzo di Pasquetta insieme a staff tecnico e compagni.

‘Terremoto’ in casa Juve, il gesto sconvolge tutti: Allegri è furioso

Che i rapporti tra il regista argentino e la Juventus fossero ormai ai minimi termini era un fatto noto ai più. Paredes, arrivato durante l’estate scorsa come uno dei colpi più importanti del mercato e accolto tra l’entusiasmo dei tifosi e la soddisfazione dello stesso Allegri, non è mai riuscito ad inserirsi nei meccanismi del centrocampo bianconero perdendo posizioni nelle gerarchie interne. Tanto da convincere il tecnico livornese a preferirgli i giovani Miretti e Fagioli. Le tante e continue esclusioni hanno portato il giocatore neo campione del mondo ad accumulare rabbia e frustrazione, deflagrate nel giorno di Pasquetta.

Viene da sè che l’esperienza di Paredes alla Juventus si concluderà a giugno. L’argentino tornerà a Parigi per poi essere nuovamente trasferito altrove. Si vocifera di qualche proposta interessante di provenienza spagnola, ma per ora si tratta solo di voci. Di certo dopo una stagione del genere è difficile credere che ci sia la fila per acquistare Paredes. La certezza, per ora unica, è che non resterà in bianconero.