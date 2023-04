Mourinho da Ronaldo, lo sgarbo alla Roma è doppio

Clamorosa ipotesi di ricongiungimento tra Mourinho e Cristiano Ronaldo. Il tecnico portoghese potrebbe finire assieme al prestigioso connazionale

Il rinnovo con la Roma stenta ad arrivare e ora lo ‘Special One’ si starebbe guardando intorno. L’idea di ritrovare CR7 è piuttosto allettante, soprattutto dal punto di vista economico. Gli arabi sono pronti a ricoprirlo letteralmente d’oro.

Uno dei temi più caldi in casa Roma riguarda il futuro do José Mourinho. Si perchè il tecnico portoghese ha ancora un altro anno di contratto con i giallorossi (sino al 30 giugno del 2024) ma vorrebbe maggiore chiarezza nel progetto dei Friedkin. Più volte ha invocato a mezzo stampa un incontro con la proprietà per discutere dei possibili investimenti per la prossima stagione e le chance di ambire allo scudetto.

Quando firmò per la Roma, nell’estate del 2021, Mourinho era sicuro di poter arrivare a competere per il titolo al suo terzo anno nella Capitale. Ora questa certezza sembra essere svanita, tra problemi con il Financial Fair Play e qualche ritrosia economica della società giallorossa. Proprio per questo non è un mistero come in questo periodo lo Special One si stia guardando intorno. Lo scorso dicembre è stato accostato alla panchina del Portogallo e un incontro con la Federazione è andato in scena in Algarve.

Alla fine Mou ha deciso di proseguire almeno tutto questo campionato con la Roma, ma a giugno le cose possono nuovamente cambiare.

Mourinho allettato dalle offerte arabe: potrebbe ritrovarsi ad allenare Cristiano Ronaldo

Sul piatto dell’ex tecnico dell’Inter è arrivata per ora una proposta poco allettante dalla Premier League, suo campionato preferito. Il West Ham avrebbe voglia di cambiare la guida tecnica, esonerando David Moyes, e punterebbe sull’ex tecnico del Chelsea. Per Mourinho però il progetto dei londinesi non è abbastanza ambizioso e per questo ha declinato la proposta.

Tutt’altro discorso arriva invece dall’Arabia Saudita, da quell’Al-Nassr che pochi mesi fa ha strappato il sì di Cristiano Ronaldo. I sauditi infatti ora vorrebbero provare un altro colpo da 90, accaparrandosi i servigi di uno degli allenatori più vincenti della storia. Secondo quanto riferito nelle scorse ore dal Corriere dello Sport, l’Al-Nassr ha messo sul piatto circa 60 milioni di euro l’anno di ingaggio, per due anni.

Non solo, perché in Arabia Saudita, sulle tracce di Mourinho, per le stesse cifre, ci sono anche la Nazionale e l’Al-Ahli.

Ovviamente una scelta del genere avrebbe poco senso dal punto di vista sportivo, ma tra uno stipendio da favola e la possibilità di ritrovare Cristiano Ronaldo (già allenato ai tempi del Real Madrid), mai dire mai. I tifosi della Roma sperano che alla fine prevalga il cuore e che lo Special One onori il suo contratto nella Capitale.