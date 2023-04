Ilary Blasi rivela una sua paura: confessione inaspettata

In occasione della presentazione della nuova edizione del reality show, Ilary Blasi ha confessato una delle sue più grandi paure

Ilary Blasi è ancora uno dei personaggi del momento in Italia. Poche showgirl sono state in grado di cavalcare il mondo dello spettacolo per così tanti anni come ha fatto l’ex moglie dell’iconico capitano della Roma. Soprattutto in questo periodo dove proprio la separazione con Francesco Totti ha aiutato, per così dire, a mantenere vivi i riflettori su di lei.

In questi mesi non si è parlato d’altro. La fine della loro relazione ha fatto scalpore nel Belpaese proprio come oltremanica farebbe notizia la separazione della coppia reale. Solo il clamore che ha suscitato il sospetto tradimento di Meghan Markle nei confronti del principe Harry è paragonabile a qualcosa del genere.

Ora, però, anche l’addio a Totti sembra acqua passata nella vita dell’apprezzata conduttrice televisiva che appena in occasione della scorsa Pasqua si è fatta immortalare con la sua nuova famiglia. Il riferimento è ovviamente tutto per i suoi tre figli (Cristian, Chanel e Isabel) e per il suo nuovo compagno Bastian Muller.

Ilary Blasi tra amore, lavoro e paure

Imprenditore tedesco che sembra ormai aver fatto definitivamente breccia nel cuore della bella Ilary. I due, proprio come Totti e Noemi Bocchi, hanno grandi progetti. Chissà cosa gli riserverà il futuro. La possibilità di un nuovo figlio, il primo dopo la separazione con Totti, ha già iniziato a far parlare gli amanti del genere.

Tutto questo senza mettere da parte il lavoro. Tra non molto la Blasi tornerà protagonista in televisione e proprio in vista della sua prossima avventura, la showgirl ha rivelato al pubblico di tutta Italia quella che è una delle sue paure più grandi.

La rivelazione della conduttrice televisiva

Tra non molto inizierà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e ‘Mediaset’ ha deciso di affidare la conduzione del reality show ancora una volta a Ilary Blasi. La quale, in occasione della presentazione della nuova stagione del format, ha anche rivelato al pubblico la sua paura.

Andare sull’isola è da sempre uno degli impegni più probanti ai quali un personaggio dello spettacolo può andare incontro. Tuttavia, c’è un problema in particolare che, in caso di partecipazione come concorrente, desterebbe più di qualche criticità all’ex moglie di Totti.

A rivelarlo è stata la Blasi in prima persona. La conduttrice televisiva ha infatti ammesso che la fame sarebbe un problema. Un grande problema: “Avrei paura degli attacchi di fame. Se non magio mi brucia lo stomaco e questo potrei non sopportarlo“.

Una dichiarazione tanto shock, per chi crede alle diete ferrei dei vip, una considerazione più che umana per chi invece sa apprezzare il buon cibo proprio come Ilary. Per questo, e non solo, la Blasi parteciperà al programma dall’altra parte dello schermo. Quella che la vedrà ancora una volta indossare i panni della conduttrice.