UFFICIALE: messo fuori rosa. Ha già firmato coi bianconeri

Un importante calciatore di un club di Premier è stato messo fuori rosa: tutta colpa di un pre-contratto già firmato con la squadra di Serie A

Terremoto in Premier League: una grande squadra ha deciso di mettere fuori rosa un proprio giocatore. Il motivo? Tutta colpa di un club di Serie A. La corte spietata di una nostra squadra ha infatti convinto il calciatore ha firmare un pre-contratto, senza avvisare prima la dirigenza del club inglese. Una scelta che, a posteriori, si è rivelata sbagliata. La società ha infatti reagito con forza, e ha deciso di mettere fuori rosa il giocatore in questione, nonostante sia un pilastro della propria formazione.

Protagonisti di questa vicenda di mercato piuttosto controversa sono Jordan Zemura, terzino sinistro zimbabwese, e il Bournemouth. Calciatore giovane e molto promettente, classe 1999, dotato di fisico, corsa e tecnica, Zemura è riuscito a mettersi in mostra con la maglia delle Cherries nelle ultime tre stagioni, attirando le sirene dei più importanti club a livello europeo.

In particolare, è stata la squadra bianconera italiana, da sempre attentissima agli affari sul mercato internazionale, a metterlo nel mirino prima di tutti gli altri. Il risultato? Davanti alla corte insistente di un club così blasonato, Zemura non ha potuto far altro che firmare un pre-contratto, scatenando la reazione decisa del club, che ha scelto di metterlo fuori rosa fino alla fine della stagione.

Zemura arriva in Italia: lo aspetta la maglia bianconera

In scadenza di contratto, Zemura ha continuato fino a pochi giorni fa ad essere parte integrante del Bournemouth e della sua rosa, mentre i suoi agenti cercavano una soluzione migliore per il suo futuro. L’ultima proposta di rinnovo ricevuta dal club rossonero, risalente a otto settimane fa, non era stata ritenuta soddisfacente e da allora la trattativa si era arenata, dando l’opportunità alle pretendenti di inserirsi e di tentare il calciatore con un accordo più vantaggioso.

Ad approfittarne è stata così l’Udinese, da sempre attentissima al mercato inglese, avendo tra l’altro i Pozzo, come è risaputo, una squadra che milita proprio tra Championship e Premier League, il Watford. Dopo aver fatto firmare un pre-contratto al promettente terzino, la società bianconera ha notificato al Bournemouth le proprie intenzioni. Da lì, la decisione irremovibile del club inglese.

Il Bournemouth a quanto pare non era infatti stato minimamente avvertito dal calciatore dell’esistenza di trattative in corso con altri club a livello europeo. E nemmeno i suoi agenti lo avevano comunicato alla dirigenza. Non che abbia contravvenuto qualche regola (fino alla prossima estate non può firmare con altre squadre inglese, ma non con squadre estere). Tuttavia, il comportamento è stato ritenuto irrispettoso. Da qui la decisione di metterlo fuori rosa fino alla scadenza del contratto. Un finale burrascoso per una storia comunque importante sia per il terzino che per il club.