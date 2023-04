Lascia l’Inter e torna alla sua vecchia squadra: colpo in Serie A

Si tratterebbe di un clamoroso ritorno a ‘casa’ per il calciatore. Lo stesso che, a meno di clamorosi colpi di scena, è pronto a lasciare l’Inter

I sostenitori dell’Inter sono pronti a salutare uno dei loro beniamini. Uno che, quando è stato chiamato in causa, ha risposto sempre presente. Si è fatto apprezzare soprattutto dal punto di vista umano prima e poi come quello di calciatore. Come riportato in precedenza si tratterebbe di un ritorno a casa. Anche perché il club in questione è pronto a riaccoglierlo decisamente a braccia aperte dopo gli anni trascorsi a Milano. In cui è migliorato tantissimi e si è tolto parecchie soddisfazioni personali (e soprattutto aver collezionato il suo palmares).

Il tecnico Simone Inzaghi è pronto ad accettare la scelta dell’atleta, anche se con un pizzico di delusione visto che contava molto su di lui. Il calciatore, però, vuole continuare ad essere protagonista con un’altra maglia e giocare qualche incontro in più rispetto a quello che (non) fa attualmente in nerazzurro. Un contratto che (a meno di clamorosi colpi di scena) non verrà rinnovato visto che tra qualche mese andrà in scadenza.

Inter, addio di lusso a fine stagione: D’Ambrosio torna a casa

Un altro addio di lusso in casa nerazzurra al termine della stagione. Dopo il nome di Samir Handanovic (anche lui pronto a salutare la ‘Beneamata’ dopo tantissimi anni in cui ha difeso i pali della squadra) anche un altro senatore è con le valigie in mano. Si tratta di Danilo D’Ambrosio. Il difensore di Frattamaggiore sta per svuotare l’armadietto. La sua avventura in Serie A continuerà, ma con una maglia diversa da quella lombarda.

Su di lui piomba, prepotentemente, il Torino che è pronto ad accoglierlo nuovamente tra le sue mura. Per il 34enne si erano fatti altri nomi di club. Ed invece la sua voglia di ritornare a casa e vestire la maglia dei granata è decisamente più forte. Il presidente Cairo è pronto a piazzare il suo nuovo acquisto tra qualche mese. Per la gioia dei tifosi granata piemontesi che lo hanno sempre apprezzato per quello che ha fatto in campo e per quello che ha dato alla causa. ‘Toro’ in pole, dunque, per D’Ambrosio ammesso non risalga alla ribalta il Monza di Galliani. O l’Inter non cambi idea – discussioni col suo agente per un eventuale rinnovo ce ne sono… – decidendo di tenerselo ancora un altro anno. Staremo a vedere.