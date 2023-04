Terremoto in Serie A: “Penalizzazione Juve annullata e condanna per altre squadre”

Gli sviluppi delle vicende giudiziarie della Juventus possono portare a conseguenze clamorose: l’annuncio sui bianconeri ‘salvati’

Dopo la frenata in campionato contro la Lazio, la Juventus cerca di ripartire, attesa da un appuntamento fondamentale. Stavolta, quello europeo, con l’andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting. La squadra di Allegri vuole arrivare fino in fondo in tutte le competizioni, per regalarsi soddisfazioni in una annata estremamente complicata soprattutto per le faccende extra campo.

In questo mese di aprile molto intenso, come noto, i bianconeri scopriranno anche quale sarà il loro destino relativamente ai vari fronti giudiziari sui quali sono coinvolti. Con colpi di scena possibili all’orizzonte.

Penalizzazione Juventus, il countdown è partito: una settimana al giorno della verità

Innanzitutto, mancano ormai soltanto sette giorni alla decisione da parte del Collegio di garanzia del Coni in merito al caso plusvalenze. La Juventus, tramite il ricorso, spera di ottenere la cancellazione del -15 in classifica.

Un verdetto favorevole per il quale sembra crescere l’ottimismo, sulla base delle numerose eccezioni sollevate dal club nella propria strategia difensiva. Ed un verdetto che potrebbe portare con sé uno stravolgimento totale del quadro fin qui delineato. Anche se ci sarebbe poi da affrontare ancora il processo per la manovra stipendi, per il quale è in arrivo il deferimento.

Penalizzazione Juventus, l’annuncio in diretta che spiazza tutti: “Il sistema calcio può impazzire”

La Juventus potrebbe effettivamente ‘salvarsi’ dalla penalizzazione sulle plusvalenze, mentre tutte le altre società coinvolte, con inchieste al via in queste ultime settimane, potrebbero invece pagare con un segno meno in classifica ciascuna. Uno scenario perfettamente plausibile, secondo il giornalista Graziano Campi.

Intervenuto a ‘Tv Play’, infatti, Campi ha spiegato: “Mi aspetto l’annullamento della sanzione a carico della Juventus e dopo un autentico circo. Magari mi sbaglio, ma immaginate che venga annullata la sentenza per errori procedurali, specialmente per l’imputazione dell’articolo 4 alla Juventus soltanto nella revocazione e non nel processo originario. A quel punto, la Juve ne uscirebbe, ma il procuratore federale Chinè dovrebbe contestare l’articolo 4, quello sulla slealtà sportiva, a tutte le altre squadre, che verrebbero condannate. Sarebbe una cosa che farebbe impazzire tutto il sistema calcio italiano. E’ un insieme di pasticci che può soltanto peggiorare, ci sono tantissime indagini in corso e la Federcalcio non può seguirle tutte perché non ha abbastanza personale”.