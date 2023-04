75 milioni e scambio: Vlahovic ceduto, la Juve beffa Milan e Inter

Vista la stagione deludente, e le questioni extra campo che vedono coinvolta ‘La Vecchia Signora’, Dusan Vlahovic potrebbe salutare al termine della stagione

Dusan Vlahovic è destinato a lasciare la Juventus al termine della stagione, soprattutto in caso di mancata qualificazione alle prossime competizioni europee. Champions su tutte.

Il calciatore serbo sta faticando e non poco in questa stagione, come confermano le sole undici reti realizzate in 31 partite disputate tra campionato e coppe. Questa annata negativa, oltre alle questioni legate al caso plusvalenze, potrebbero portare il calciatore a chiedere la cessione nella prossima sessione estiva di calciomercato. La dirigenza bianconera è disposta ad ascoltare tutte le offerte che si apprestano ad arrivare, visto che i più grandi club europei sembra monitorarlo costantemente. A tal proposito, la squadra più intenzionata a fare sul serio arriva dalla Premier League.

Juventus, addio sempre più probabile per Dusan Vlahovic: l’Arsenal si gioca lo scambio

Sul bomber serbo classe 2000, infatti, sembrano esserci i più grandi top club europei, anche se la società che sembra pronta a fare sul serio arriva dall’Inghilterra. Stiamo ovviamente parlando dell’Arsenal, con Mikel Arteta che sembra non avere più dubbi su chi portare ad ‘Emirates’ nella prossima stagione. Il tecnico dei ‘Gunners’, infatti, sembra averlo richiesto espressamente alla società, tanto che la dirigenza inglese starebbe pensando di avanzare la prima proposta ai bianconeri.

La proposta che la società inglese è pronta a mettere sul piatto è di circa 45 milioni di euro più il cartellino di Folarin Balogun, che bene sta facendo in Ligue 1. L’attaccante statunitense classe 2001, infatti, ha realizzato 19 reti in 31 partite con la maglia del Reims. Sul calciatore di proprietà dei gunners c’è anche il forte interesse di Milan e Inter, che hanno necessità di ritoccare il proprio reparto avanzato. Il calciatore piace e non poco al tecnico Allegri, ma la dirigenza bianconera sembra disposta a valutare offerte solo cash da almeno 70 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante, ma certamente non impossibile per le squadre inglesi vista la potenza economica a disposizione.

Si tratterebbe di un acquisto importante per Arteta, che si ritroverebbe in rosa un grande bomber per il presente e per il futuro. Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, con l’Arsenal che avrebbe messo Vlahovic in cima alla lista dei desideri. L’avventura dell’ex Fiorentina in maglia bianconera pare essere giunta ai titoli di coda dopo solo un anno e mezzo dal suo arrivo.