La canottiera esplode: Wanda è incontenibile

La showgirl argentina continua a deliziare i suoi fans con delle foto ‘bollenti’ postate sul suo profilo Instagram

Da sempre frequentatrice assidua, nonchè utilizzatrice attiva, dei social, la showgirl e conduttrice argentina Wanda Nara, notissima al grande pubblico anche per essere la moglie di Mauro Icardi, non ha mai smesso di scatenare le fantasie dei suoi innumerevoli fans.

Spesso la bella argentina ha anche utilizzato i suoi profili sui social media per aggiornare il pubblico sulle evoluzioni – e talvolta involuzioni – della sua vita privata. Come quando si scagliò contro la ‘China’ Suarez, accusata di aver avuto un flirt – tutto fu poi confermato mesi dopo – con l’ex attaccante dell’Inter. Possiamo comunque affermare, senza pericolo di esser smentiti, che molto spesso Wanda comunichi proprio attraverso le sue foto, magari accompagnate da piccole didascalie, piuttosto che con lunghe interviste. Che in ogni caso, beninteso, non mancano. Soprattutto quando si tratta di sfogarsi contro qualcuno che la accusa: uno scenario verificatosi tante volte nel corso degli ultimi anni, sia per taluni comportamenti di Maurito, sia per rispondere a chi metteva bocca all’interno della vita della coppia. Stavolta però, Wanda non ce l’ha con nessuno: gli ultimi aggiornamenti sul fronte social sono esclusivamente un inno alla sua innegabile sensualità.

Wanda Nara più bollente che mai

Con oltre 16 milini di followers, la sudamericana è una delle regine del web. Impegnata nella conduzione di Masterchef Argentina, trasmissione che ha anche ospitato la presenza del marito, Wanda di tanto in tanto condivide coi suoi fans qualunque tipo di scatto delle sue giornate. Da foto che la ritraggono in abiti sportivi, nel tempo libero, a quelle con ‘abiti di scena’, ad altri molto più intimi, la showgirl è una fucina inesauribile di interesse e di commenti. Gli ultimi aggiornamenti del suo profilo Instagram hanno fatto sobbalzare dalla sedia i suoi ammiratori.

La bella argentina ha postato una foto che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Le sue forme, le sue curve, sono contenute a fatica da un top che pare sul punto di esplodere. Non è certo la prima volta che Wanda si rende protagonista di post ‘bollenti’ sul suo profilo. I fans hanno sempre abbondante materiale per seguire (quasi) tutto della vita della conduttrice. Anche stavolta, così come per le istantanee condivise in precedenza, i like e i commenti di approvazione sono stati tantissimi. Nonostante in parecchi, negli anni, abbiano polemizzato con lei per via della sua presunta influenza negativa sulla carriera del marito calciatore, la sua popolarità resta intatta. A livelli altissimi. Come la sua incredibile sensualità.