Droga in diretta: l’inviato italiano sbrocca durante il collegamento e allontana lo spacciatore

Una bella gara da raccontare: il resoconto da una splendida piazza assolata, poi il colpo di scena. In telecamera appare una bustina con dentro polvere bianca

E’ accaduto lunedì alla vigilia di Benfica-Inter, andata degli ottavi di finale di Champions League. L’inviato, già abbronzato beato lui, sta raccontando in diretta le ore che precedono il match. Alle sue spalle si vedono tifosi dell’Inter sorridenti, niente farebbe presagire la scena che sta per andare in onda.

Dopo il fattaccio, il cronista prosegue il suo racconto. Prima però insulta il presunto spacciatore, invitandolo a farsi vedere in video, in modo da essere riconosciuto dalle forze dell’ordine. E’ accaduto a Lisbona, tutto vero.

Pacchetto con polvere bianca in video: la reazione di Tancredi Palmeri

Tancredi Palmeri, volto noto di Sportitalia, inviato originale quanto efficace nei suoi racconti, soprattutto quelli che fanno da contorno al calciomercato estivo, ieri era a Lisbona per la gara tra Inter e Benfica. Mentre sta parlando, una mano contenente un piccolo involucro con dentro polvere bianca, si infila subdola in diretta, proprio davanti alla telecamera del cronista.

La prima reazione del giornalista è quella di allontanare con vigore il braccio che illustra il pacchetto pericoloso. Il volto di Sportitalia non si perde d’animo e rincara la dose, rivolto al presunto spacciatore. “Questo è un imbecille totale, un pirla patentato”, insulto quest’ultimo che viene ripetuto più volte, come mostrato anche nel post sulla pagina Instagram dell’emittente.

Calmo ma anche risentito per l’accaduto, l’inviato di Michele Criscitiello quasi sembra sfidare l’uomo con la bustina in mano. “Inutile fare finta di niente. Questo pirla, che non è italiano, ha fatto vedere in diretta la busta di cocaina”, afferma sicuro. “Mi pare sudamericano, non riesco a capire la nazionalità. Fatti vedere in faccia, fatti vedere in faccia, così magari lo sbattono dentro”, prosegue ancora senza alcuna remora.

Tancredi Palmeri, prima continua a segnalare il fatto che il ragazzo, rimane lì, imperterrito, a tentare di piazzare la droga. In secondo luogo, invita la regia a tagliare e coonservare tutte le immagini del misfatto, “così magari inviami tutto alle autorità portoghesi, che mal non fa”. Chissà per quale squadra tifava il presunto pusher che si è palesato in diretta ieri. Per la cronaca, la gara è stata vinta dall’Inter 2-0 grazie alle reti di barella e di Lukaku su rigore. Se passasse il turno, in semifinale i nerazzurri troverebbero una tra Milan e Napoli e l’Italia avrebbe comunque una squadra in finale Champions.