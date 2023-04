Mega intreccio con Morata: si chiude a 7 milioni

Si prospetta una sessione estiva di mercato molto intensa per l’Atletico Madrid, che potrebbe rivoluzionare il proprio reparto avanzato.

L’Atletico Madrid, nonostante un finale di stagione che si preannuncia intenso, sembra già programmare le strategie del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Le maggiori manovre i colchoneros potrebbero effettuarle in attacco, che sembra destinato a subire una vera e proprio rivoluzione. Il principale indiziato a lasciare la capitale spagnola è Alvaro Morata che, viste le sole dodici reti realizzate in 37 partite disputate tra campionato e coppe, non pare convincere Diego Simeone. Proprio per questo motivo il tecnico argentino avrebbe richiesto alla dirigenza l’acquisto di un ulteriore attaccante. A tal proposito, il bomber individuato dal club spagnolo milita nel nostro campionato, dove si sta rendendo protagonista di una stagione strepitosa.

Possibile addio per Morata, l’Atletico ha deciso: obiettivo NZola

Come detto, si prospetta un finale di stagione impegnativo per un Atletico Madrid comunque proiettato alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Con la possibile partenza di Morata, infatti, i ‘Colchoneros’ necessitano di un ulteriore attaccante, che possa garantire un maggiore numero di reti. Il calciatore individuato dalla dirigenza del club biancorosso, milita nel nostro campionato, dove si sta rendendo protagonista di una stagione strepitosa. Stando a quanto riporta il portale elgoldigital.com, il bomber individuato è M’bala Nzola, classe 1996 dello Spezia. Nzola si sta rendendo protagonista di una grande stagione che lo vede a quota 15 reti realizzate e tre assist forniti in 26 partite disputate tra campionato e Coppa Italia

Oltre alle ottime prestazioni fornite con il club ligure, a stuzzicare il club spagnolo è la cifra con la quale si può prendere il classe 1996, circa 7 milioni di euro. Sul calciatore dello Spezia, però, sembrano aver messo gli occhi anche le big del nostro campionato, con Juventus, Milan e Roma che hanno necessità di rinforzare il proprio reparto avanzato. La Juve, infatti, si appresta a salutare Dusan Vlahovic in estate, mentre la Roma quasi certamente vedrà partire Tammy Abraham, che non è riuscito a ripetersi nella seconda stagione italiana. Il Milan, invece, vuole ringiovanire l’attacco a disposizione di Stefano Pioli, vista l’età avanzata di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, con l’Atletico deciso a virare con decisione su bomber angolano. La beffa per le big italiane, quindi, sembra essere dietro l’angolo.