“Sono morto”: tifosi in lacrime, il dramma di un’ex Stella di Serie A

Una carriera pazzesca ed una vita travagliata per Paul Gascoigne, ex centrocampista inglese genio e sregolatezza. Di recente l’ex calciatore della Lazio è tornato a parlare ed ha evidenziato un vero e proprio dramma

Paul Gascoigne è stato senza dubbio uno dei calciatori più talentuosi della sua generazione, anche se non è riuscito a manifestare poi in campo tutto il suo valore tecnico. Troppi gli alti e bassi di una carriera che al nativo di Gateshead avrebbe potuto dare molto di più rispetto a quanto poi effettivamente raccolto. ‘Gazza‘ ha avuto esperienze importanti tra Inghilterra, Italia e Scozia e per un decennio è stato anche un calciatore importante della nazionale britannica.

Centrocampista di grande valore tecnico, Gascoigne è stato condizionato da numerosi infortuni e da una vita al di fuori del campo non sempre al top: un genio e sregolatezza che al calcio avrebbe potuto regalare molto di più rispetto a quanto fatto. Un rimpianto per se stesso e per i propri tifosi, fermo restando che non sono mancati lampi di classe pura nella vita calcistica dell’inglese classe 1967. Personalità forte e trasgressiva quella di Gascoigne, che dopo il ritiro è stato anche spesso al centro delle cronache tra problemi di alcolismo e disturbi di varia natura. Una figura complessa quella dell’ex calciatore britannico, che ha vissuto una vita, professionale e non, a ritmi forsennati e ricca di sfaccettature.

Gascoigne confessa: “Sono morto due volte. Ho avuto 36 operazioni chirurgiche”

Gascoigne è ricordato sicuramente per i suoi trascorsi al Newcastle, al Tottenham, ai Rangers Glasgow ma anche per il suo passaggio alla Lazio, lì dove è sempre stato molto apprezzato da ambiente e tifosi per il suo irresistibile talento. Un estro da favola quello dell’ex centrocampista che a Roma ha giocato tre anni, dal 1992 al 1995, collezionando 47 presenze e 6 gol complessivi.

A fare cronaca, in una carriera molto particolare, sono stati però i tanti problemi al di fuori del terreno di gioco che spesso hanno anche fatto preoccupare i suoi sostenitori. Di recente lo stesso Gascoigne è tornato di fronte alle telecamere al programma ‘Scared of the Dark’ in cui è ritornato su alcuni momenti del suo passato: “Non ho paura di niente considerando tutto quello che ho passato nel corso della mia vita. Ho avuto esperienze di pre-morte, ho subito 36 operazioni chirurgiche“. Esperienze terrificanti per Gazza che ha confermato: “Sono morto un paio di volte e ho trascorso complessivamente 18 giorni in coma”.