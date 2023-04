Visite mediche lampo, una Stella europea arriva in Italia a zero

Il campionato italiano avrà un nuovo top player da potersi godere in ogni singola giocata: arriva a zero ed è pronto a stupire tutti

La Serie A è sempre stata un campionato in grado di attrarre a sé numerosi top player. Tuttavia negli ultimi anni qualcosa è cambiato. Sembra infatti che ci sia stata una certa carenza di figure rappresentative a livello calcistico. Fatta ovviamente eccezione per l’avvento di Cristiano Ronaldo, autorità nota a tutti e apprezzata da chiunque. Nel mondo del calcio così come nello sport in generale. Il colpo di cui si parlerà a breve potrebbe rimettere in discussione quanto appena detto, rinfrescando l’ambiente con una ventata che sa di qualità e novità allo stesso tempo: ecco perché.

La squadra che si farà portavoce di questo nuovo cammino è la Roma, squadra che non ha mai nascosto la sua abilità nelle nuove scoperte. Un esempio è quello di Salah, prelevato dalla Fiorentina e divenuto immediatamente protagonista assoluto del campionato nostrano. Per non parlare dei tanti giocatori arrivati grazie alle gestioni di Monchi e Sabatini, due grandi maestri nell’arte dello scovare i talenti più pregiati del calcio europeo. Con una gestione differente la musica non è cambiata. I giallorossi sono pronti a portare in Italia un giocatore noto a tutti.

La situazione di questa trattativa per il momento è complicata. Più per via di alcune vicende burocratiche che non per chissà quale altra complicanza. Il centrocampo della squadra di Mourinho è pronto a tingersi di fantasia e qualità al servizio della squadra. Caratteristiche che con la presenza di un elemento come Paulo Dybala non possono che sposarsi alla perfezione. In un connubio che provocherebbe dolori e fastidi a buona parte delle difese presenti in Italia. Nel prossimo paragrafo si potrà capire finalmente il giocatore in questione. Molti lo conosceranno sicuramente.

Aouar alla Roma: l’indizio svela tutto

Alcuni insider hanno rivelato che il centrocampista Houssem Aouar è pronto a unirsi alla Roma. O almeno, questo è quello che sembra. Il giocatore di proprietà del Lione ha svolto le visite mediche a Trigoria qualche giorno fa. Non tutte le visite chiaramente, ma semplicemente quelle più urgenti. In particolare per quanto concerne le caviglie e le ginocchia, che gli hanno dato ben più di qualche tormento nel corso dei mesi passati. Nel bel mezzo dell’euforia generale in molti hanno ignorato un aspetto fondamentale: la mancanza delle firme.

Per il momento mancano infatti le firme necessarie per portare a termine l’operazione con successo. Il suo contratto con il club francese scadrà il 30 giugno, giorno in cui l’algerino compierà 25 anni di età. Nonostante un’età così giovane le partite disputate a Lione sono tante, il che lo rende un giocatore dall’esperienza certificata e perfettamente dimostrabile.