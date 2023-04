Giusy Meloni stratosferica, top scollatissimo: che show (FOTO)

La giornalista Giusy Meloni fa impazzire i fan con un primo piano a dir poco esplosivo: il video che fa il giro del web

Come sempre più spesso accade, i grandi appassionati di calcio e sport televisivo hanno un motivo di interesse in più ed è quello dato dalla presenza di splendide giornaliste sul piccolo schermo e sul web, capaci di far sognare ad occhi aperti il pubblico. Tra queste, c’è sicuramente Giusy Meloni.

Una presenza che piuttosto rapidamente sta scalando posizioni nel cuore degli ammiratori e che colpisce per la sua bravura, competenza e per il suo fascino sublime, di quelli che non lasciano scampo.

Giusy Meloni, la giovanissima giornalista che ha già conquistato la tv e i social

Giusy è ancora molto giovane (24 anni compiuti da pochi giorni), ma è già lanciata verso una carriera assai luminosa. La giornalista romana ha già messo in mostra a più riprese una professionalità inappuntabile e una eleganza nei modi che la rendono irresistibile.

Volto diventato già piuttosto celebre su Sportitalia, sta spopolando in questo ultimo periodo anche sui social, con un seguito che cresce a vista d’occhio. Siamo già in prossimità dei 250 mila followers su Instagram e a giudicare da ciò che vediamo la sua ascesa appare solamente all’inizio.

Giusy Meloni, una scollatura in primo piano da Champions League: e non per modo di dire

Di recente, Giusy è balzata agli onori delle cronache anche come presentatrice, su Mediaset Infinity, di una fortunata raccolta che sta raccogliendo un grande successo di pubblico. Vale a dire ‘Quelle notti‘, diversi episodi di cui sono protagoniste le squadre italiane in Champions League con alcune delle imprese più iconiche in campo.

Giusy presenta con un breve video i due nuovi episodi disponibili sull’app streaming, che riguarderanno Inter-Real Madrid del 1998 e Arsenal-Fiorentina del 1999, due gare entrate nella storia della competizione. Non spoileriamo niente per chi non ricordasse o non avesse assistito, ma intanto non si può che rimanere senza fiato di fronte al primo piano con sorriso radioso e scollatura micidiale da parte della fantastica Giusy, che attira l’attenzione dei fan e conseguentemente like e commenti estasiati. Di fronte a una bellezza così c’è davvero poco da fare se non guardarla in loop.